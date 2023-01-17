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Спутниковые снимки показали развертывание российских войск на одном из полигонов Беларуси

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Беларусь, Вторник 17 января 2023 16:22
Спутниковые снимки показали развертывание российских войск на одном из полигонов Беларуси Фото: спутниковые снимки показали развертывание российских войск на одном из полигонов Беларуси (t.me modmilby)
Автор: Карина Левицкая

Спутниковые снимки сервиса Planet Labs показали развертывание российских войск на одном из полигонов на севере Белоруси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую редакцию издания "Радио Свобода".

На спутниковых снимках белорусского полигона "Лепельский" можно увидеть более сотни единиц военной техники, а также палаточный городок для солдат. Полигон находится в Витебской области, на севере Беларуси. Он одним из первых стал принимать российские войска после того, как в России объявили о начале мобилизации.

На снимках Planet Labs за 6 января можно увидеть десятки БМП, танков и КамАЗов. Общее количество техники - не менее 150 единиц. Также в восточных и западных частях полигона расположены два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток.

Напомним, по данным местных СМИ, в Беларуси в ближайшие дни и недели ожидается повышение авиаактивности.

РБК-Украина сообщало, что из России в Беларусь было направлено восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета, ранее в Беларусь прибыли два эшелона российской военной техники. На некоторых машинах была отметка в виде буквы "Z".

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