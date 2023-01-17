Спутниковые снимки показали развертывание российских войск на одном из полигонов Беларуси
Спутниковые снимки сервиса Planet Labs показали развертывание российских войск на одном из полигонов на севере Белоруси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусскую редакцию издания "Радио Свобода".
На спутниковых снимках белорусского полигона "Лепельский" можно увидеть более сотни единиц военной техники, а также палаточный городок для солдат. Полигон находится в Витебской области, на севере Беларуси. Он одним из первых стал принимать российские войска после того, как в России объявили о начале мобилизации.
На снимках Planet Labs за 6 января можно увидеть десятки БМП, танков и КамАЗов. Общее количество техники - не менее 150 единиц. Также в восточных и западных частях полигона расположены два полевых лагеря примерно на 14 и 30 палаток.
Напомним, по данным местных СМИ, в Беларуси в ближайшие дни и недели ожидается повышение авиаактивности.
РБК-Украина сообщало, что из России в Беларусь было направлено восемь истребителей и четыре военно-транспортных самолета, ранее в Беларусь прибыли два эшелона российской военной техники. На некоторых машинах была отметка в виде буквы "Z".
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