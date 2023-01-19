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В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет авиации

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Украина, Четверг 19 января 2023 10:27
В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет авиации Фото: масштабную воздушную тревогу объявили в Украине 19 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 19 января, объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси фиксируют взлет вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

10:30. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предупредил об угрозе ракетной атаки и призвал находиться в укрытиях.

"Есть угроза ракетного удара. Немедленно перейдите в укрытие или помещение, где действует правило "двух стен"", - отметил он.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины после 10:15.

В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси фиксируют взлет авиации

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:20 (скриншот alerts.in.ua)

В то же время мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала взлет российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем ракет "Кинжал" (номер RF-92445). Также в небо подняли самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У с номером RF-50608.

Кроме того, в Минобороны Беларуси заявили о продолжении совместных с Россией авиационных учений. В частности, сообщают о тренировочных полетах истребителей и самолетов-разведчиков.

"С аэродрома Мачулищи самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки, а также управлению экипажами многоцелевых истребителей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат предупредил, что Украине могут участиться воздушные тревоги из-за учений Беларуси и России.

Напомним, военные предупреждали, что во время прошедшей атаки РФ использовала не все подготовленные ракеты, поэтому не исключают последующих ударов.

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