Свозят боеприпасы и снаряжение? В Беларуси отмечают активность авиации

В Беларуси отмечается небольшое повышение активности авиации. При этом на местные аэродромы продолжают прибывать самолеты из РФ, которые могут свозить боеприпасы или снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".