Корбан заявив, що не знає, чому президент позбавив його українського громадянства

"Мені складно відповісти на це питання, бо маю таке саме питання. Тобто я здивований з цього приводу. Причому такий цинічний крок - якось треба його хоча б пояснити. Ну, добре, мені не хочете пояснювати - поясніть людям, які ставлять питання", - заявив Корбан.

Водночас він додав, що спокійний за Дніпропетровську область, за Дніпро, тому що за пів року, коли він керував і продовжує керувати штабом оборони міста та області, була збудована унікальна система оборони.

"Такого немає у південних областях, у західних само собою, тому що там і загрози менші. Хоча загроза з боку Білорусі, на мою думку, дуже реальна. Збудовано п'ять рубежів оборони, це не просто якісь окопи, це не просто якісь там бліндажі, а це бетонні споруди, це цілі рови, лінії, тобто це все зроблено за воєнною наукою", - додав він.