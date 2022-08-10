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Корбан заявил, что не знает, почему президент лишил его украинского гражданства

Фото: Геннадий Корбан (скрин)
Автор: Артем Горовенко

Бизнесмен Геннадий Корбан заявил, что до сих пор не знает, почему президент решил лишить его украинского гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Корбана BBC.

"Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что у меня такой же вопрос. То есть я удивлен по этому поводу. Причем такой циничный шаг - как-то надо его хотя бы объяснить. Ну, хорошо, мне не хотите объяснять - объясните людям, которые задают вопросы", - заявил Корбан.

В то же время он добавил, что спокоен за Днепропетровскую область, за Днепр, потому что за пол года, когда он руководил и продолжает руководить штабом обороны города и области, была построена уникальная система обороны.

"Такого нет в южных областях, в западных само собой, потому что там и угрозы меньше. Хотя угроза со стороны Беларуси, по моему мнению, очень реальна. Построено пять рубежей обороны, это не просто какие - то окопы, это не просто какие-то там блиндажи, а это бетонные сооружения, это целые рвы, линии, то есть это все сделано по военной науке", - добавил он.

Напомним, 22 июля пограничники не пустили Корбана в Украину и забрали украинский паспорт. Накануне появилась информация, что президент лишил его украинского гражданства.

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов назвал лишение гражданства Корбана "роковой ошибкой".

Также более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности просят президента Владимира Зеленского пересмотреть решение о лишении Корбана гражданства.

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ДнепрГеннадий Корбан