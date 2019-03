Кораблі НАТО увійшли в Чорне море

Група, складена з трьох кораблів НАТО, увійшла в акваторію Чорного моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням CNN Turk.



У води Чорного моря, зокрема, увійшли два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) - фрегат королівських Військово-морських сил Канади "Торонто" і фрегат іспанських Військово-морських сил "Санта Марія". Також в Чорне море увійшов есмінець ВМС Нідерландів "Эвертсен".



У повідомленні, яке ретвітнув офіційний акаунт морського командування НАТО, йдеться, що кораблі візьмуть участь у навчаннях "Морський щит" спільно з українськими та грузинськими партнерами.

#SNMG2 enters the Black Sea for a #NATO deployment in which we exercise with Allies and Partners. #Evertsen, #SantaMaria, #Toronto, #Drazki, #Yildirim and #RegeleFerdinand are looking forward to exercise #SeaShield and to our work with our Ukrainian and Georgian partners. pic.twitter.com/Ytspjus5pt