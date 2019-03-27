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В порт Одеси зайдуть два кораблі НАТО

Новини » Надзвичайні події    27.03.2019 - 22:15
В порт Одеси зайдуть два кораблі НАТО
Ілюстративне фото (nato.int)

Два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО зайдуть у порт 1 квітня

Два кораблі зі складу другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) зайдуть 1 квітня в Одеський морський порт з черговим візитом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Канади в Україні.

Повідомляється, що фрегат королівських ВМС Канади" Торонто "та фрегат ВМС Іспанії "Санта Марія" прибудуть до Одеси після патрулювання в Чорному морі разом з іншими кораблями у складі другої постійної військово-морської групи НАТО протягом кількох діб.

Під час перебування в Одесі командири кораблів проведуть зустрічі з військовими Збройних сил України, в тому числі ВМС України та представниками місцевої влади, а також будуть приймати відвідувачів на борту кораблів під час відкритих для відвідувань годин.

Нагадаємо, сьогодні Військово-морські сили України і Франції провели в Чорному морі тренування типу "PASSEX". В ході тренування ВМС двох країн відпрацювали взаємодію у складі загону кораблів і спільні протимінні дії.

Раніше глава Міністерства оборони України Степан Полторак заявив, що в 2019 році буде активізовано военно-морську присутність НАТО в Чорному морі.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 березня в окупованому РФ Криму почалися масштабні навчання повітряно-десантних військ з участю

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