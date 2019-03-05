В НАТО заявили про розширення військової присутності США в Чорному морі

Фото: Кертіс Скапарротти (curtis scaparrotti GettyImages)

У НАТО прямо зараз є флот у Чорному морі

Головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапарротті заявив про розширення військової присутності США та НАТО в Чорному морі. Про це він заявив на слуханнях у комітеті у справах ВС Сенату Конгресу США, повідомляє USnews.

За словами Скапарротті, РФ виступає проти американських кораблів в Чорному морі.

"Ми вважаємо, що необхідність цього є. Ми розширили (масштаби своєї присутності в Чорному морі, - ред.), як і наші союзники. У НАТО прямо зараз є флот у Чорному морі", - додав Скапарротті.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі через російську агресію.

До цього Столтенберг заявив, що альянс допомагає Україні з модернізацією Збройних сил України у боротьбі з корупцією для того, щоб Україна могла стати повноправним членом НАТО.

Додамо, плавбаза військово-морських сил Німеччини Werra та мінний тральщик ВМС Туреччини Akcakoca, що входять до складу Другої постійної протимінної групи НАТО, 19 лютого, увійшли в акваторію Чорного моря.