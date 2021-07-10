ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Навчання Sea Breeze-2021 підійшли до кінця: перший корабель-учасник відправився на батьківщину

Новость на русском →
Україна, Субота 10 липня 2021 12:27
Навчання Sea Breeze-2021 підійшли до кінця: перший корабель-учасник відправився на батьківщину Фото: в Україні завершилися навчання Sea Breeze-2021 (facebook.com/SeaBreezeexercise)
Автор: Юлія Струк

Командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України Олексій Неіжпапа заявив про завершення навчань Sea Breeze-2021. Перший корабель учасник вже вирушив додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВМС в Facebook.

У п'ятницю у Чорному морі корабельні з'єднання Sea Breeze-2 021 шикувалися у строї і ордери, що стало завершальним етапом морської фази навчань.

Видання "Думська" зазначає, що після цього кораблі НАТО повернулися в Одесу, а болгарський протичовновий корвет "Бодрі" уже пішов на батьківщину.

Нагадаємо, раніше прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що дії Російської Федерації на Чорному морі ніяк не заважали проведення навчань НАТО Sea Breeze-2021.

Як писало РБК-Україна, українські військові не виключали, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze. Однак вони заявляли про готовність до такого повороту подій.

Читайте РБК-Україна в Google News
учения Sea Breeze
NEWS
У зіткненні з бойовиками "Талібану" загинули четверо афганських поліцейських
У зіткненні з бойовиками "Талібану" загинули четверо афганських поліцейських
DAILY
Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Небезпечніший за Росію. Як Китай бореться із Заходом за вплив у світі