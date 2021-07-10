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ВМС Британії: за авіаносцем Queen Elizabeth стежив російський підводний човен

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Лондон, Субота 10 липня 2021 02:07
ВМС Британії: за авіаносцем Queen Elizabeth стежив російський підводний човен Фото: у ВМС Британії заявили, що за їх авіаносцем стежив російський підводний човен (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Військово-морські сили (ВМС) Великобританії вважають, що російський підводний човен стежив за їхнім авіаносцем Queen Elizabeth. Це сталося, коли судно проходило Середземним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Як повідомляє видання, інцидент трапився - 27 червня, через чотири дні після того, як британський есмінець Defender, який входить до складу Міжнародної авіаносної ударної групи на чолі з Queen Elizabeth, зайшов в територіальні води України поблизу окупованого Криму.

У цей день протичовнові морські вертольоти Merlin зі складу авіаносця скинули у воду гідроакустичні буї, припускаючи, що за бойовим кораблем Британії веде спостереження російський підводний човен, йдеться в матеріалі.

Видання уточнює, що один з вертольотів для скидання пристроїв з ретрансляції гідроакустичних сигналів був піднятий в повітря безпосередньо з Queen Elizabeth, а інший - з допоміжного судна забезпечення Fort Victoria.

Як стверджують джерела, російський дизель-електричний підводний човен класу "Варшав'янка", який стежив за маневрами авіаносця, входить до складу Чорноморського флоту ВМФ Росії.

При цьому в оборонному відомстві Британії заявили, що вживають "серйозних заходів" для захисту ударної групи.

Нагадаємо, Держдепартамент США прокоментував інцидент з обстрілом РФ британського есмінця в Чорному морі. Зовнішньополітичне відомство висловило глибоку стурбованість діями Росії і підтвердило підтримку союзників, а також територіальну цілісність України.

Як писало РБК-Україна, 23 червня Росія заявила, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

У Британії заявили, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.

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