ВМС Британії: за авіаносцем Queen Elizabeth стежив російський підводний човен
Військово-морські сили (ВМС) Великобританії вважають, що російський підводний човен стежив за їхнім авіаносцем Queen Elizabeth. Це сталося, коли судно проходило Середземним морем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.
Як повідомляє видання, інцидент трапився - 27 червня, через чотири дні після того, як британський есмінець Defender, який входить до складу Міжнародної авіаносної ударної групи на чолі з Queen Elizabeth, зайшов в територіальні води України поблизу окупованого Криму.
У цей день протичовнові морські вертольоти Merlin зі складу авіаносця скинули у воду гідроакустичні буї, припускаючи, що за бойовим кораблем Британії веде спостереження російський підводний човен, йдеться в матеріалі.
Видання уточнює, що один з вертольотів для скидання пристроїв з ретрансляції гідроакустичних сигналів був піднятий в повітря безпосередньо з Queen Elizabeth, а інший - з допоміжного судна забезпечення Fort Victoria.
Як стверджують джерела, російський дизель-електричний підводний човен класу "Варшав'янка", який стежив за маневрами авіаносця, входить до складу Чорноморського флоту ВМФ Росії.
При цьому в оборонному відомстві Британії заявили, що вживають "серйозних заходів" для захисту ударної групи.
Нагадаємо, Держдепартамент США прокоментував інцидент з обстрілом РФ британського есмінця в Чорному морі. Зовнішньополітичне відомство висловило глибоку стурбованість діями Росії і підтвердило підтримку союзників, а також територіальну цілісність України.
Як писало РБК-Україна, 23 червня Росія заявила, що її кораблі зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.
У Британії заявили, що попереджувальних пострілів з боку Росії не було.