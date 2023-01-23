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Украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона

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Понедельник 23 января 2023 10:58
Украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона Фото: украинские военные подбили вражеский катер при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники подбили катер, которые присвоили российские оккупанты, при попытке высадки ДРГ вблизи Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Сообщается, что Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который россияне обустроили для военных целей. Это произошло при попытке вражеской ВРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре.

"Оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под "русский военный корабель", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом", - отметили военные.

Напомним, в сегодняшних данных Генштаба ВСУ по потерям российской армии за прошедшие сутки значилось, что украинские бойцы подбили вражеский катер.

Добавим, что 9 января украинские военные поразили российский катер в районе острова Белогрудый.

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