Копия Усика: Дюбуа показал своего спарринг-партнера, который уже имитировал украинца

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа активно готовится к реваншу с чемпионом WBC, WBA и WBO - украинцем Александром Усиком. Первым помощником британца в тренировочном лагере стал его 21-летний земляк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram Дюбуа.
Спарринг-партнером британца стал Айзек Окох - перспективный боксер-любитель, представляющий олимпийскую сборную Великобритании. 21-летний спортсмен поделился фото со спаррингов в Instagram, подписав его: "Раунды с чемпионом". Впоследствии снимок появился и на странице самого Дюбуа.
Окох по фактуре - почти копия Усика. Имеет рост 189 см (у Александра - 191 см) боевой вес - около 90 кг (сопоставимо с Усиком), и точно такой же, как и у украинца размах рук - 198 см.
Он имеет в своем активе 31 поединок в любительском боксе, из которых 24 завершил победой, включая один нокаут. Также известно, что в 2022 году Окох был спарринг-партнером Энтони Джошуа. Он работал с экс-чемпионом во время подготовки к реваншу против Усика.
Айзек Окох и Даниэль Дюбуа (фото: instagram.com/isaac.okoh3)
Реванш между Усиком (23-0, 14 КО) и Дюбуа (22-2, 21 КО) состоится уже этим летом. Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" и будет иметь статус боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Это будет вторая встреча боксеров в ринге за последние два года. Первая состоялась 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве Тогда в пятом раунде Дюбуа нанес удар ниже пояса, за что получил предупреждение. Усик сумел вернуть контроль над боем и в девятом раунде отправил соперника в нокаут.
После поражения Дюбуа заявил, что его "ограбили" и убеждал, что удар в пятом раунде был легитимным, а судья должен был зафиксировать его победу.
Фаворитом боя букмекеры считают украинца. На его победу дают коэффициент - 1.20. Победа Дюбуа оценивается значительно ниже - 4,85. Наиболее вероятным исходом противостояния эксперты называют досрочную победу Усика нокаутом - 1,80. Триумф украинца судейским решением оценивается в - 2,55.
Ранее боксер, который "останавливал" Усика и Дюбуа, дал прогноз на реванш.
Также промоутер Александр Красюк поделился мыслями о бое Усик - Дюбуа 2.