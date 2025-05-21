Копия Усика: Дюбуа показал своего спарринг-партнера, который уже имитировал украинца

Любитель, который работал с Джошуа

Спарринг-партнером британца стал Айзек Окох - перспективный боксер-любитель, представляющий олимпийскую сборную Великобритании. 21-летний спортсмен поделился фото со спаррингов в Instagram, подписав его: "Раунды с чемпионом". Впоследствии снимок появился и на странице самого Дюбуа.

Окох по фактуре - почти копия Усика. Имеет рост 189 см (у Александра - 191 см) боевой вес - около 90 кг (сопоставимо с Усиком), и точно такой же, как и у украинца размах рук - 198 см.

Он имеет в своем активе 31 поединок в любительском боксе, из которых 24 завершил победой, включая один нокаут. Также известно, что в 2022 году Окох был спарринг-партнером Энтони Джошуа. Он работал с экс-чемпионом во время подготовки к реваншу против Усика.

Айзек Окох и Даниэль Дюбуа (фото: instagram.com/isaac.okoh3)