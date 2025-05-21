Копія Усика: Дюбуа показав свого спаринг-партнера, який вже імітував українця

Чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа активно готується до реваншу з чемпіоном WBC, WBA та WBO – українцем Олександром Усиком. Першим помічником британця в тренувальному таборі став його 21-річний земляк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram Дюбуа.
Спаринг-партнером британця став Айзек Окох – перспективний боксер-аматор, який представляє олімпійську збірну Великої Британії. 21-річний спортсмен поділився фото зі спарингів у Instagram, підписавши його: "Раунди з чемпіоном". Згодом знімок з'явився і на сторінці самого Дюбуа.
Окох за фактурою – майже копія Усика. Має зріст 189 см (у Олександра – 191 см) бойову вагу – близько 90 кг (співставно з Усиком), та точно такий, як і в українця розмах рук – 198 см.
Він має у своєму доробку 31 поєдинок у аматорському боксі, з яких 24 завершив перемогою, включно з одним нокаутом.Також відомо, що у 2022 році Окох був спаринг-партнером Ентоні Джошуа. Він працював з екс-чемпіоном під час підготовки до реваншу проти Усика.
Айзек Окох та Даніель Дюбуа (фото: instagram.com/isaac.okoh3)
Реванш між Усиком (23-0, 14 КО) та Дюбуа (22-2, 21 КО) відбудеться вже цього літа. Поєдинок пройде в Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі" та матиме статус бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Це буде друга зустріч боксерів у ринзі за останні два роки. Перша відбулася 26 серпня 2023 року в польському Вроцлаві Тоді у п'ятому раунді Дюбуа наніс удар нижче поясу, за що отримав попередження. Усик зумів повернути контроль над боєм і в дев'ятому раунді відправив суперника в нокаут.
Після поразки Дюбуа заявив, що його "пограбували" і переконував, що удар у п'ятому раунді був легітимним, а суддя мав зафіксувати його перемогу.
Фаворитом бою букмекери вважають українця. На його перемогу дають коефіцієнт – 1.20. Перемога Дюбуа оцінюється значно нижче – 4,85. Найбільш вірогідним результатом протистояння експерти називають дострокову перемогу Усика нокаутом – 1,80. Тріумф українця суддівським рішенням оцінюється у – 2,55.
Раніше боксер, який "зупиняв" Усика і Дюбуа, дав прогноз на реванш.
Також промоутер Олександр Красюк поділився думками про бій Усик - Дюбуа 2.