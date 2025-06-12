В Украине сейчас более 70 тысяч пропавших без вести из-за войны: когда станет известна их судьба
Сейчас известно о более 70 тысячах украинцев, которые из-за войны России против Украины считаются пропавшими без вести. Установить обстоятельства их исчезновения и узнать об их статусе станет возможным только после окончания войны или прекращения активных боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артура Добросердова.
Добросердов рассказал, что по состоянию на сегодня в Украине насчитывается более 70 тысяч человек, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
"Если на сегодня количество пропавших без вести - более 70 тысяч, то большинство фактов, произошедших с нашими пропавшими без вести, мы сможем узнать после завершения войны, или хотя бы активной фазы боевых действий", - добавил он.
Он также отметил, что узнать судьбу пропавших без вести украинцев можно будет, когда со стороны страны-агрессора Украина получит сведения о всех лицах, находящихся в плену или в заложниках.
"И это тогда, когда возможно будет реализовать практически возможность работы поисковых групп в тех зонах, где велись боевые действия, в тех зонах, которые сейчас являются серыми зонами, и, конечно, на оккупированных территориях", - отметил он.
Обмен пленными
Напомним, что сегодня, 12 июня, в Украину вернулась новая группа военнопленных из Российской Федерации. В отдельном материале РБК-Украина показала первые кадры с обмена и рассказала его детали.
Заметим, что во время сегодняшнего обмена в Украину вернулись в частности тяжелораненые и тяжелобольные украинские защитники, а часть из них считали пропавшими без вести.
В общем данный обмен начался еще 9-го июня и, как известно, будет проходить в несколько этапов. Во время первого этапа вернулась первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет.
Количество возвращенных военных пока не сообщается. Координационный штаб пояснил, что из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы уже после завершения обменного процесса.
Тем временем 10 июня состоялся второй этап обмена. Домой вернулись пленные из категории "тяжелораненые и тяжелобольные".
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