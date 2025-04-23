Пропавшие без вести или в плену: как изменятся выплаты для родных военных

В Украине изменился порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести. Теперь военные могут оставить личное распоряжение насчет этого вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов.

Почему порядок выплат стал другим

Недавно Кабинет министров Украины изложил в новой редакции (постановлением №449 от 15 апреля 2025 года) Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащих:

захваченных в плен или заложниками;

интернированных в нейтральных государствах или пропавших без вести.

Что именно изменилось для военных и их родных

Юристы Украинского ветеранского фонда (УВФ) объяснили, что основное отличие от предыдущей редакции заключается в том, что теперь военнослужащий - на случай захвата в плен или заложником (или пропажи без вести) - имеет возможность оставить личное распоряжение:

о выплате денежного обеспечения лицу (лицам) - по его выбору;

с указанием размеров долей таких лиц - в процентах.

Кто имеет право получить деньги без личного распоряжения

Если личного распоряжения военный не оставляет, право на получение денежного обеспечения будут иметь ближайшие члены его семьи:

жена (муж);

законные представители малолетних (несовершеннолетних) детей;

дети из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законные представители;

родители военнослужащих (кроме тех из указанных лиц, которые получают от военнослужащего алименты, а также родителей, лишенных родительских прав - при условии, что эти права не были возобновлены).

В случае отсутствия вышеперечисленных лиц, денежное обеспечение выплачивается совершеннолетним детям, родным братьям или сестрам (законным представителем которых является военный).

Кто получает средства, если есть личное распоряжение на случай плена

Если военный оставил личное распоряжение на случай плена, выплата денежного обеспечения осуществляется:

лицам, определенным в личном распоряжении;

в соответствии с указанным размером доли (в процентах) после осуществления установленных законом отчислений.

"Если в личном распоряжении отсутствует стопроцентное распределение денежного обеспечения, нераспределенная доля денежного обеспечения сохраняется за военнослужащим", - уточнили эксперты.

Как выплачиваются деньги без личного распоряжения на случай плена

Если личного распоряжения на случай плена не было, денежное обеспечение выплачивается:

ближайшим членам семьи (перечисленным выше);

равными долями в общей сумме 50% денежного обеспечения.

При отсутствии ближайших родственников, средства выплачиваются равными долями (в общей сумме 20% денежного обеспечения) - совершеннолетним детям, родным братьям или сестрам, законными представителями которых являются военнослужащие.

Кому подавать заявление о получении средств и какие документы нужны

Для того чтобы получить денежное обеспечение, необходимо подать соответствующее заявление на имя командира воинской части.

К заявлению прилагаются:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (так называемый идентификационный код);

для жены/мужа - копия свидетельства о браке;

для законных представителей малолетних детей - копия свидетельства о рождении ребенка или копия выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения;

либо копия документа, подтверждающего назначение лица опекуном, попечителем малолетнего (несовершеннолетнего) ребенка военнослужащего, усыновление такого ребенка - для выплаты денежного обеспечения законным представителям на малолетних (несовершеннолетних) детей военнослужащих или детей военнослужащих из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста);

либо копия документа, подтверждающего назначение военнослужащего опекуном, попечителем совершеннолетних детей, родных братьев (сестер) или их усыновление - для выплаты денежного обеспечения совершеннолетним детям военнослужащих, их родным братьям (сестрам), законными представителями которых являются военнослужащие;

либо копия документа, подтверждающего установление инвалидности - для выплаты денежного обеспечения детям военнослужащих из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законным представителям;

копия свидетельства о рождении военнослужащих или копия выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения - для выплаты денежного обеспечения родителям военнослужащих;

копия решения суда о восстановлении родительских прав - для выплаты денежного обеспечения родителям военнослужащих, которые были лишены родительских прав в отношении военнослужащих;

копия свидетельства о смерти лица, имеющего право на получение денежного обеспечения (при наличии) - для перерасчета доли выплаты денежного обеспечения;

информация о названии банка и номере текущего банковского счета (в формате IBAN) - для зачисления денежного обеспечения определенному лицу.

Что происходит при неподаче заявлений о выплатах

В случае непредставления вышеуказанными лицами заявлений о выплате, невыплаченное денежное обеспечение:

или выплачивается военнослужащим, захваченным в плен или заложниками (интернированным в нейтральных государствах) - со дня их освобождения;

или включается в состав наследства (с даты составления актовой записи о смерти).

Как получить индивидуальную юридическую консультацию

Для того чтобы получить индивидуальную письменную юридическую консультацию, граждане могут оставить соответствующий запрос в специальной форме на сайте УВФ.

"Опишите суть обращения. Ответ от юристов вы получите на электронный адрес, указанный при заполнении формы", - объяснили украинцам.

Кроме того, проконсультироваться по телефону можно по телефону горячей линии кризисной и юридической поддержки Украинского ветеранского фонда: 0 800 33 20 29.

"Укажите, что нуждаетесь в юридической консультации", - отметили в фонде.