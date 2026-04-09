ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Подросток из Кривого Рога "обманул" почтоматы на полмиллиона гривен

17:12 09.04.2026 Чт
2 мин
Как ему удалось обойти систему?
aimg Елена Чупровская
Подросток из Кривого Рога "обманул" почтоматы на полмиллиона гривен Иллюстративное фото: Кража из почтоматов в Кривом Роге: подросток взламывал систему (Getty Images)

16-летний школьник из Кривого Рога "обманул" почтоматы и забрал чужих посылок почти на 500 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Читайте также: В Украине накрыли мошеннические колл-центры: выманивали деньги с европейцев

Что сделал школьник

Подросток имел базовые знания программирования. Он внимательно изучил, как работает официальное приложение службы доставки - то, через которое люди получают посылки из почтоматов.

После этого парень создал собственную программу. Она обходила оплату: посылка в системе отображалась как оплаченная - и почтомат ее выдавал. Деньги при этом никто не платил.

Также он разработал отдельное приложение - внешне похожее на официальное, но предназначенное для несанкционированного доступа к автоматизированным системам.

Убытки и подозрение

Общая сумма украденного - почти 500 тысяч гривен.

27 марта следователи по согласованию с Криворожской центральной окружной прокуратурой сообщили подростку о подозрении. Ему инкриминируют:

  • несанкционированное вмешательство в работу компьютерных систем (ч. 1, 2 ст. 361 УК Украины);
  • кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 185 УК Украины);
  • покушение на кражу (ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Напомним, как сообщало РБК-Украина, в Днепре ликвидировали масштабную сеть мошеннических колл-центров.

Злоумышленники выманивали деньги через фиктивные "романтические" знакомства и поддельные криптобиржи - убытки от их деятельности составляли миллионы гривен.

Кроме того, украинцев предупредили о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram.

Мошенники присылают SMS якобы от имени мессенджера с угрозой заблокировать аккаунт за 24 часа и ссылкой на фишинговый сайт - где и собирают данные жертв.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
