Головкіна позбавили пояса чемпіона IBF за відмову від бою з українцем

Титул в середній вазі оголошений вакантним

Міжнародна боксерська федерація (IBF) позбавила казаха Геннадія Головкіна чемпіонського титулу в середній вазі. Про це повідомляє ESPN.

Рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що спортсмен відмовився дати письмову згоду на проведення бою з першим номером рейтингу IBF і обов'язковим претендентом українцем Сергієм Дерев'янченко до 3 серпня.

Казахстанський боксер планував виконати зобов'язання перед IBF в запланованому на 5 травня бою з Саулом Альваресом, але поєдинок був скасований через провалені допінг-тести мексиканця. Альварес отримав шестимісячну дискваліфікацію, яка буде діяти до 17 серпня.

Тому замість Альвареса Головкін 5 травня зустрівся з американцем Ванеса Мартиросяном, якого переміг нокаутом у другому раунді. IBF відмовився санкціонувати цей бій, вимагаючи від свого чемпіона зустрічі з Дерев'янченко.

Титул IBF оголошений вакантним, найближчим часом федерація визначить двох претендентів на пояс. Головкін залишається чемпіоном світу за версіями WBA, WBC і IBO.