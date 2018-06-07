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Головкіна позбавили пояса чемпіона IBF за відмову від бою з українцем

НовиниСпорт    07.06.2018 - 11:33
Фото: Геннадій Головкін (instagram.com/goldenboyboxing)
Фото: Геннадій Головкін (instagram.com/goldenboyboxing)

Титул в середній вазі оголошений вакантним

Міжнародна боксерська федерація (IBF) позбавила казаха Геннадія Головкіна чемпіонського титулу в середній вазі. Про це повідомляє ESPN.

Рішення було ухвалено у зв'язку з тим, що спортсмен відмовився дати письмову згоду на проведення бою з першим номером рейтингу IBF і обов'язковим претендентом українцем Сергієм Дерев'янченко до 3 серпня.

Казахстанський боксер планував виконати зобов'язання перед IBF в запланованому на 5 травня бою з Саулом Альваресом, але поєдинок був скасований через провалені допінг-тести мексиканця. Альварес отримав шестимісячну дискваліфікацію, яка буде діяти до 17 серпня.

Тому замість Альвареса Головкін 5 травня зустрівся з американцем Ванеса Мартиросяном, якого переміг нокаутом у другому раунді. IBF відмовився санкціонувати цей бій, вимагаючи від свого чемпіона зустрічі з Дерев'янченко.

Титул IBF оголошений вакантним, найближчим часом федерація визначить двох претендентів на пояс. Головкін залишається чемпіоном світу за версіями WBA, WBC і IBO.

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Теги публікації: бой, Бокс  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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