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Дерев'янченко став претендентом на пояс IBF в середній вазі

Новини » Спорт    14.04.2019 - 10:37
Дерев'янченко став претендентом на пояс IBF в середній вазі
Фото: Сергій Дерев'янченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Український боксер виграв у Кулкая

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 КО) переміг німецького боксера Джека Кулкая (25-4, 13 КО) у бою за звання офіційного претендента на пояс IBF. Про це повідомляє tribuna.com.

Поєдинок пройшов в ніч з 13 на 14 квітня на арені Minneapolis Armory в Міннесоті, США. Бій тривав усі 12 раундів, судді одноголосно віддали перемогу українцеві - 116:112, 116:112 і 115:113.

У попередньому бою Дерев'янченко, нагадаємо, роздільним рішенням програв американцеві Даніелу Джейкобсу (35-2, 29 КО) поєдинок за пояс IBF, а Кулкай технічним нокаутом переміг домініканця Рафаеля Бежарана (26-3-1, 12 КО).

Титул за версією IBF став вакантним після того, як Геннадій Головкін відмовився битися за нього з українцем.

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