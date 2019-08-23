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Дерев'янченко і Головкін провели першу дуель поглядів перед чемпіонським боєм

Новини » Спорт    23.08.2019 - 09:33
Дерев'янченко і Головкін провели першу дуель поглядів перед чемпіонським боєм
Фото: Дерев'янченко - Головкін (twitter.com/DAZN_USA)

Поєдинок за титул IBF відбудеться 5 жовтня

Української боксер Сергій Дерев'янченко і казахстанец Геннадій Головкін провели першу дуель поглядів перед боєм за титул чемпіона світу в середній вазі за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF). Про це повідомляє стрімінговая платформа DAZN, яка забезпечує гонорарний фонд.

Боксери тривалий час дивилися один на одного, проте першим відвів очі саме казахстанський спортсмен. Також суперники провели прес-конференцію з журналістами.

Бій Дерев'янченко - Головкін відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

Раніше титул належав Саул Альваресу, однак мексиканець не зміг узгодити поєдинок з обов'язковим претендентом Дерев'янченком і організація позбавила його пояса.

Цікаво, що Дерев'янченко раніше вже мав провести бій з Головкіним, але тоді казахський боксер відмовився битися за нього з українцем і звільнив титул. Вакантний пояс Дерев'янченко розіграв з американцем Деніелом Джейкобс, але поступився в результаті підрахунку очок. Пізніше Джейкобс втратив пояс в бою з Альваресом.

Проте, українець в наступному бою переміг Джека Кулка і знову став офіційним претендентом на пояс.

Головкін в останньому бою переміг Стіва Роллса з Канади.

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