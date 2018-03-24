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До кінця року в Україні буде поліція Криму, - Аброськін

НовиниПолітика    24.03.2018 - 21:25
Фото: В'ячеслав Аброськін
Фото: В'ячеслав Аброськін

До кінця року в Україні буде поліція Криму, - Аброськін

Реформування та комплектування структурних підрозділів поліції Автономної республіки Крим буде завершено до кінця 2018 року. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, повідомляє журнал Фокус.

Він зазначив, що Нацполиция готова до співпраці з представництвом президента в АР Крим у справі повернення півострова.

Керівник Нацполиции також пояснив, що через Україну проходить велика кількість нелегальних мігрантів, вантажів, у тому числі з півострова.

"Поліція готова надати різнобічну допомогу представництва президента в АР Крим), особливо в діяльності, спрямованої на повернення Україні окупованих територій, а також у запобіганні проїзду на територію країни людей, які приїжджають сюди з метою вчинення тяжких злочинів, диверсійних актів", - додав Аброськін.

Нагадаємо, з початку 2018 року поліція припинила діяльність 60 організованих злочинних груп (ОЗГ).

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Теги публікації: Крим, полиция, В'ячеслав Аброськін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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