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Із початку року поліція припинила діяльність 60 ОЗГ, - Аброськін

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 09:43
Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com arsen.avakov.1)
Фото: В'ячеслав Аброськін (facebook.com arsen.avakov.1)

Це на 42% більше, порівняно з січнем-лютим минулого року

Із початку 2018 року поліція припинила діяльність 60 організованих злочинних груп (ОЗГ). Про це заявив перший заступник керівника Національної поліції В’ячеслав Аброськін, повідомляє прес-служба його відомства.

"У 2014 році за перші два місяці було припинено діяльність 44 організованих груп та злочинних організацій (ОГ і ЗО), тоді як за аналогічний період цього року - 60. Кількість викритих поліцейськими банд зросла з трьох у 2014 році до дев’яти - у 2018-му. Також цього року викрито 16 злочинних організацій та організованих груп, причетних до незаконного обігу наркотиків, проти семи - у 2014 році", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, найбільше злочинних груп викрито зусиллями оперативників підрозділів карного розшуку і захисту економіки.

 

Фото: інфографіка викриття ОЗГ в Україні (Нацполіція)

"У цілому ж поліція за перші два місяці 2018 року припинила діяльність 60 ОГ і ЗО. Це на 42% більше, порівняно з січнем-лютим минулого року. Крім того, правоохоронцями викрито діяльність 9 бандугруповань проти двох - у 2017 році", - доповів Аброськін.

Він уточнив, що серед знешкоджених ОЗГ - сім мали міжрегіональний характер, три - транснаціональний, шість - були створені на етнічній основі. До того ж 16 виявлених ОЗГ причетні до незаконного обігу наркотиків, ще 5 - до незаконного обігу зброї.

Як відзвітували в Нацполіції, у 2018 році поліцейськими викрито 565 злочинів, вчинених у складі організованих груп і злочинних організацій. Також правоохоронцями цього року виявлено 236 осіб, які діяли у складі цих ОГ та ЗО, при цьому 73 особи з указаної кількості - взято під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція виявила ОЗГ, яка ошукала вкладників банків на 6,5 млн гривень.

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Теги: Организованная преступная группировка, полиция, В'ячеслав Аброськін
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