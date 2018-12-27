Контрразведка разоблачила деятельность агентов РФ в 11 областях

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Деятельность агентов РФ обнаружили на территории юго-восточных областей Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность агентов РФ в 11 областях Украины. Об этом сообщил представитель контрразведки СБУ Владимир Нестюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Он рассказал, что деятельность агентов, агентурно-боевых групп и информаторских сетей российской военной разведки обнаружили на территории всех юго-восточных областей Украины, а также в столичном регионе.

По его словам, контрразведка СБУ разоблачила деятельность агентов и информаторов главного управления Генерального штаба ВС РФ на территории 11 областей Украины.

В частности, в 2018 году СБУ провела операции по разоблачению и задержанию агентов военной разведки РФ в Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Полтавской области и городе Киеве.

"В Киеве в 2018 году была прекращена деятельность агента Генштаба ВС РФ с позывным "Сократ", полковника запаса стратегического предприятия Минобороны Украины. Он собирал и передал сведения в сфере ремонта военной техники и авиации в рамках государственного оборонного заказа", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила агентурную сеть Генштаба вооруженных сил РФ, которые планировали мероприятия по дестабилизации в Украине.

Напомним, 20 декабря Служба безопасности Украины сообщала о разоблачения и задержания трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. В спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации.