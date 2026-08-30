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Контролируемый экспорт может дать газовщикам деньги на восстановление после атак, - эксперт

18:30 30.08.2026 Вс
3 мин
По мнению Трохимца, газодобывающим компаниям нужно дать ресурс на восстановление через контролируемый государством экспорт
aimg Александр Мороз
Контролируемый экспорт может дать газовщикам деньги на восстановление после атак, - эксперт Контролируемый экспорт может дать отрасли средства на восстановление (фото: facebook.com gas.tso.ua)
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Контролируемый экспорт части газа собственной добычи может стать для частных компаний дополнительным источником средств на восстановление поврежденных объектов, новое бурение и поддержку добычи после российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

По его словам, Россия системно атакует украинскую газовую инфраструктуру, а это означает постоянные затраты на ремонты, замену оборудования, геологоразведку и новые скважины.

"Все это стоит денег и немалых", - подчеркнул Трохимец.

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В то же время он подчеркнул, что речь идет не о неограниченном открытии экспорта. Механизм должен работать только при условии, что внутренний рынок полностью обеспечен, а государство контролирует предельный объем поставок и может оперативно остановить их в случае рисков для энергетической безопасности.

"Ни одного "открыли границу для внутреннего газа и продавайте сколько хотите", - отметил он.

Отдельно Трохимец обратил внимание на текущие запасы газа. По данным, которые привел министр энергетики Денис Шмигаль, в подземных хранилищах уже накоплено 14,3 млрд кубометров газа - существенно больше, чем в настоящее время в прошлом году, когда было около 11 млрд кубометров.

По словам Трохимца, контролируемый экспорт в такой модели - это, прежде всего, вопрос ликвидности для газодобывающих компаний. Дополнительные доходы могут пойти на восстановление поврежденных мощностей, закупку техники, новое бурение и сохранение рабочих мест. Для государства это также означает налоги, поддержку собственной добычи и меньшую потребность тратить валюту на импорт в будущем.

"Чтобы завтра иметь украинский газ, сегодня в отрасль нужно инвестировать. В условиях войны контроль государства безусловно необходим. Но контроль не должен превращаться в запрет для бизнеса зарабатывать средства, необходимые для его восстановления", - подытожил Трохимец.

Что известно о ситуации с частичным экспортом газа

Ранее директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что контролируемый экспорт части украинского газа может дать добывающим компаниям дополнительные средства на бурение и инвестиции, но при условии, что внутреннего ресурса достаточно для прохождения зимы.

Напомним, во второй половине июля в украинских подземных хранилищах было накоплено около 13 млрд кубометров газа – более чем на 40% больше, чем в прошлом.

Как сообщалось, к началу ноября Украина может накопить более 15 млрд кубометров газа. По правительственным оценкам такого объема должно быть достаточно для прохождения отопительного сезона.

Отметим, что Кабмин ввел нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

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