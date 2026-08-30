Контролируемый экспорт может дать газовщикам деньги на восстановление после атак, - эксперт

Контролируемый экспорт части газа собственной добычи может стать для частных компаний дополнительным источником средств на восстановление поврежденных объектов, новое бурение и поддержку добычи после российских атак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

По его словам, Россия системно атакует украинскую газовую инфраструктуру, а это означает постоянные затраты на ремонты, замену оборудования, геологоразведку и новые скважины.

"Все это стоит денег и немалых", - подчеркнул Трохимец.

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В то же время он подчеркнул, что речь идет не о неограниченном открытии экспорта. Механизм должен работать только при условии, что внутренний рынок полностью обеспечен, а государство контролирует предельный объем поставок и может оперативно остановить их в случае рисков для энергетической безопасности.

"Ни одного "открыли границу для внутреннего газа и продавайте сколько хотите", - отметил он.

Отдельно Трохимец обратил внимание на текущие запасы газа. По данным, которые привел министр энергетики Денис Шмигаль, в подземных хранилищах уже накоплено 14,3 млрд кубометров газа - существенно больше, чем в настоящее время в прошлом году, когда было около 11 млрд кубометров.

По словам Трохимца, контролируемый экспорт в такой модели - это, прежде всего, вопрос ликвидности для газодобывающих компаний. Дополнительные доходы могут пойти на восстановление поврежденных мощностей, закупку техники, новое бурение и сохранение рабочих мест. Для государства это также означает налоги, поддержку собственной добычи и меньшую потребность тратить валюту на импорт в будущем.

"Чтобы завтра иметь украинский газ, сегодня в отрасль нужно инвестировать. В условиях войны контроль государства безусловно необходим. Но контроль не должен превращаться в запрет для бизнеса зарабатывать средства, необходимые для его восстановления", - подытожил Трохимец.