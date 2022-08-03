RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Контролюється безумцями. Єрмак закликав експертів МАГАТЕ відвідати Запорізьку АЕС

Фото: Андрій Єрмак, керівник ОП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Експерти МАГАТЕ повинні найближчим часом відвідати Запорізьку АЕС. Станція вже майже п'ять місяців перебуває під контролем російських безумців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в Twitter.

За його словами, зараз співробітники атомної електростанції працюють в дуже складних умовах і знаходяться під постійним тиском росіян.

"Світ повинен бути впевнений у безпеці роботи ЗАЕС. Експерти МАГАТЕ повинні якнайшвидше відвідати станцію, як того вимагають міжнародні правила атомної безпеки. Найбільша в Європі атомна електростанція перетворилася на найбільшу атомну загрозу в руках російських безумців", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий відвідати Запорізьку АЕС.

Також ми писали, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Москва використовує Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита" при ударах по українських військових і мирних об'єктах.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСМАГАТЭАндрій ЄрмакОфіс президентаВійна Росії проти України