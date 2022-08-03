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Контролируется безумцами. Ермак призвал экспертов МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС

Фото: Андрей Ермак, руководитель ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Эксперты МАГАТЭ должны в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС. Станция уже почти пять месяцев находится под контролем российских безумцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Twitter.

По его словам, сейчас сотрудники атомной электростанции работают в очень сложных условиях и находятся под постоянным давлением россиян.

"Мир должен быть уверен в безопасности работы ЗАЭС. Эксперты МАГАТЭ должны как можно быстрее посетить станцию, как того требуют международные правила атомной безопасности. Самая большая в Европе атомная электростанция превратилась в самую большую атомную угрозу в руках российских безумцев", - подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.

Также мы писали, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Москва использует Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита" при ударах по украинским военным и мирным объектам.

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