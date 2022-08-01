Делегація МАГАТЕ може відвідати Запорізьку АЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий відвідати Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ під час Оглядової конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
"Ми готові, ми сподіваємося, що зможемо поїхати до Запоріжжя, тому що якщо щось станеться там, нам залишиться звинувачувати тільки себе", - сказав Гроссі.
Як повідомлялося, про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі має намір приїхати на захоплену Запорізьку АЕС або відправити місію стало відомо ще на початку червня.
В "Енергоатомі" бажання Гроссі приїхати на Запорізьку АЕС пов'язують із спробою легітимізувати захоплення Росією станції.
Нагадаємо, у квітні міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі заявив, що організація не просто заграє з Росією, а "грає на чужому полі". За його словами, робиться спроба легітимізації присутності російських військ на ЗАЕС.
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