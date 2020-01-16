Контроль пожежної безпеки: Кабмін зобов'язали регулярно звітувати

Президент України Володимир Зеленський зобов'язав Кабінет міністрів щоквартально звітувати про контроль пожежної безпеки в країні. Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Повідомляється, що сьогодні Зеленський направив прем'єр-міністру Олексію Гончаруку лист, в якому зобов'язав уряд щоквартально звітувати про результати контролю пожежної безпеки.

Також повідомляється, що лист було надіслано у відповідь на повідомлення Кабміну, згідно з яким на 8 січня 2020 проведені перевірки на 10374 з 37006. Перевірки виявили, що на 9208 об'єктах є проблеми з автоматичними системами протипожежного захисту.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів схвалив законопроект про вдосконалення контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки. Законопроект знижує регуляторну роль держави і збільшує відповідальність підприємств за дотримання норм пожежної небезпеки.

На початку грудня 2019 року Зеленський після пожежі в Одесі розпорядився провести масові перевірки. Тоді в результаті пожежі в коледжі загинули 16 осіб і 32 постраждали. Серед загиблих студенти та працівники коледжу, директор Інституту морської біології, співробітниця і рятувальник.