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Кабмін посилив контроль у сфері пожежної безпеки

Новини » Політика     27.12.2019 - 14:53
Кабмін посилив контроль у сфері пожежної безпеки
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Уряд збільшив відповідальність підприємств

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про вдосконалення контролю у сфері техногенної та пожежної безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Олексія Гончарука у своєму Telegram-каналі.

За його словами, законопроект зменшує регуляторну роль держави і збільшує відповідальність з боку підприємств за дотримання норм техногенної та пожежної небезпеки, які несуть небезпеку для життя і здоров'я людей.

"Вводимо страхування цивільної відповідальності підприємств за шкоду навколишньому середовищу, життю, здоров'ю і майну громадян внаслідок небезпечних випадків. Крім того, перевірки не повинні бути для "галочки" з закритими очима на проблеми безпеки", - повідомив Гончарук.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 грудня, підписав указ "Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній небезпеці в Україні"., Згідно з указом, Кабмін повинен розробити і внести в Раду законопроект, який посилює адмінвідповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Раніше Кабмін запропонував Верховній раді врегулювати питання госпроверок дотримання пожежної безпеки. Зокрема, пропонується перевести законодавчу базу у сфері цивільного захисту у відповідність з вимогами стандартів ЄС.

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