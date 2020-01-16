Контроль пожарной безопасности: Кабмин обязали регулярно отчитываться

Президент Украины Владимир Зеленский обязал Кабинет министров ежеквартально отчитываться о контроле пожарной безопасности в стране. Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Сообщается, что сегодня Зеленский направил премьер-министру Алексею Гончаруку письмо, в котором обязал правительство ежеквартально отчитываться о результатах контроля пожарной безопасности.

Также сообщается, что письмо было направлено в ответ на сообщение Кабмина, согласно которому на 8 января 2020 проведены проверки на 10374 из 37006. Проверки выявили, что на 9208 объектах есть проблемы с автоматическими системами противопожарной защиты.

Напомним, ранее Кабинет министров одобрил законопроект об усовершенствовании контроля в сфере техногенной и пожарной безопасности. Законопроект снижает регуляторную роль государства и увеличивает ответственность предприятий за соблюдение норм пожарной опасности.

В начале декабря 2019 года Зеленский после пожара в Одессе распорядился провести массовые проверки. Тогда в результате пожара в колледже погибли 16 человек и 32 пострадали. Среди погибших студенты и работники колледжа, директор Института морской биологии, сотрудница и спасатель.