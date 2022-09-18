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Контрнаступ ЗСУ вражає, але росіяни ще не відкинуті, - голова Міноборони Німеччини

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Берлін, Неділя 18 вересня 2022 15:49
Контрнаступ ЗСУ вражає, але росіяни ще не відкинуті, - голова Міноборони Німеччини Фото: Крістіне Ламбрехт, голова Міноборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Міноборони Німеччини вважають, що просування українських військових на сході вражає, але російські війська все ще не виведені з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони ФРН Крістіне Ламбрехт у коментарі Die Rheinpfalz.

Ламбрехт підкреслила, що вона вважає дії українських солдатів на фронті "обнадійливими та вражаючими".

"Але російські війська ще не відкинуті. Генеральний інспектор (генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн - ред.) ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", - зазначила вона.

Зазначимо, раніше Цорн заявляв, що сумнівається у масштабному контрнаступі українських військових і допускає лише "контратаки, які можна використати для відвоювання місць чи окремих ділянок фронту".

Нагадаємо, раніше Ламбрехт заявляла, що Німеччина поки не постачатиме Україні танки західного зразка, оскільки ще жодна країна не ухвалила такого рішення.

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