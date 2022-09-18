Контрнаступление ВСУ впечатляет, но россияне еще не отброшены, - глава Минобороны Германии

В Минобороны Германии считают, что продвижение украинских военных на востоке впечатляет, но российские войска все еще не выведены с территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в комментарии Die Rheinpfalz .

Ламбрехт подчеркнула, что она считает действия украинских солдат на фронте "обнадеживающими и впечатляющими".

"Но российские войска еще не отброшены. Генеральный инспектор (генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн - ред.) ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку", - отметила она.

Отметим, ранее Цорн заявлял, что сомневается в масштабном контрнаступлении украинских военных и допускает только "контратаки, которые можно использовать для отвоевания мест или отдельных участков фронта”.