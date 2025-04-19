"Контракт 18-24": в Минобороны рассказали, как украинцы получают 1 млн и готовятся к боям

Программа по службе в армии по "Контракту 18-24" масштабируется, уже есть сотни новобранцев. К проекту присоединились более пятнадцати боевых бригад ВСУ и бригады Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Об этом рассказал спикера Министерства обороны Дмитрий Лазуткин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона "Єдині новини".

Представитель МОУ обратил внимание, что по программе, которая предусматривает выплату желающим присоединиться к армии в возрасте от 18 до 24 лет денежной выплаты в размере одного миллиона гривен, уже "подписаны сотни контрактов".

"Люди получили первые выплаты, приняли присягу и, соответственно, готовятся к выполнению боевых задач", - сказал Лазуткин.

Кроме того, спикер Минобороны рассказал о еще около полутора тысячи гражданах, которые находятся на финальной стадии отбора по "контракту 18-24". Он добавил, что новобранцы вскоре должны присоединиться к Силам обороны Украины.

Также Лазуткин сообщил, что к данной инициативе уже присоединились 16 боевых бригад ВСУ, а также бригады Государственной пограничной службы и Национальной гвардии.

"Список расширяется, привлекаются новые бригады, появляются новые должности", - добавил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, подытожил спикер МОУ, это "позволяет масштабировать проект".

"Контракт 18-24" в Украине

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский объявил о разработке Минобороны специального контракта для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Глава государства акцентировал тогда, что такая инициатива не является мобилизацией, однако представляет собой добровольное контрактное предложение.

В МОУ сообщили, что в рамках проекта "Контракт 18-24" добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен:

200 тысяч гривен выплачивают сразу,

остальные деньги - в течение года службы.

При этом добровольцы ежемесячно дополнительно будут получать денежное обеспечение до 120 тысяч гривен, отметили также в Минобороны.

Ранее РБК-Украина писало, как подать заявление на участие в программе "Контракт 18-24", какие документы нужны для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и какие этапы необходимо пройти для заключения контракта с ВСУ.

В середине апреля в Минобороны проинформировали, что программа "Контракт 18-24" снова была расширена - было увеличено количество вакансий, по которым можно подписать военный контракт.