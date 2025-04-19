"Контракт 18-24": в Міноборони розповіли, як українці отримують 1 млн і готуються до боїв

Програма щодо служби в армії за "Контракт 18-24" масштабується, вже є сотні новобранців. До проекту долучилися понад п'ятнадцять бойових бригад ЗСУ та бригади Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Про це розповів речника Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

Представник МОУ звернув увагу, що по програмі, яка передбачає виплату охочим долучитися до війська у віці від 18 до 24 років грошовї виплати у розмірі одного мільйона гривень, вже "підписано сотні контрактів".

"Люди отримали перші виплати, склали присягу і, відповідно, готуються до виконання бойових завдань", - сказав Лазуткін.

Крім того, речник Міноборони розповів про ще близько півтори тисячі громадян, які перебувають на фінальній стадії відбору за "контрактом 18-24". Він додав, що новобранці незабаром мають долучитися до Сил оборони України.

Також Лазуткін повідомив, що до даної ініціативи вже приєдналися 16 бойових бригад ЗСУ, а також бригади Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

"Список розширюється, залучаються нові бригади, з'являються нові посади", - додав представник оборонного відомства.

Крім того, підсумував речник МОУ, це "дозволяє масштабувати проєкт".

"Контракт 18-24" в Україні

Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський оголосив про розробку Міноборони спеціального контракту для громадян віком від 18 до 24 років. Глава держави акцентував тоді, що така ініціатива не є мобілізацією, проте являє собою добровільну контрактна пропозиція.

У МОУ повідомили, що в рамках проекту "Контракт 18-24" добровольці отримають виплату в розмірі 1 млн гривень:

200 тисяч гривень виплачують одразу,

решту грошей - протягом року служби.

При цьому добровольці щомісяця додатково отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень, зазначили також в Міноборони.

Раніше РБК-Україна писало, як подати заяву на участь у програмі "Контракт 18-24", які документи потрібні для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та які етапи необхідно пройти для укладення контракту зі ЗСУ.

У середині квітня в Міноборони поінформували, що програма "Контракт 18-24" знову була розширена - було збільшено кількість вакансій, за якими можна підписати військовий контракт.