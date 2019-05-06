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Консул України в РФ дізнається про стан постраждалої українки в Шереметьєво

Новини » Надзвичайні події    06.05.2019 - 19:00
Консул України в РФ дізнається про стан постраждалої українки в Шереметьєво
Фото: аварія літака в Шереметьєво (web screenshot)

За попередніми даними МЗС, жінка була однією з пасажирів лайнеру, який загорівся під час посадки

Консул України в Російській Федерації наразі намагається дізнатись про стан українки, яка постраждала внаслідок пожежі на пасажирському літаку у Шереметьєво. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник керівника Департаменту консульського забеспечення МЗС України Василь Кирилич.

Речник також підтвердив, що український консул наразі перебуває у Москві. 

"Консул України в РФ (Москва). Він вживає заходів задля уточнення даних потерпілої громадянки України та з'ясування ступеня тяжкості одержаних травм", - повідомив Кирилич. 

За попередніми даними Міністерства закордонних справ України, жінка була однією з пасажирів лайнеру, який загорівся під час посадки.

Раніше Василь Кирилич повідомляв, що в результаті пожежі літака в Шереметьєво постраждала громадянка України, і на даний момент їй надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 5 травня  увечері пасажирський літак Superjet 100-95, який виконував рейс Москва-Мурманськ, загорівся в ході аварійного приземлення. В результаті інциденту загинула 41 людина.

За даними російської сторони, у літак під час польоту вдарила блискавка, через що пропав радіозв'язок. За інформацією джерел, на авіалайнері, який летів з Москви в Мурманськ, у результаті удару блискавки тимчасово перестав працювати радіозв'язок, через що й було ухвалене рішення повернутися в Шереметьєво.

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