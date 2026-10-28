Конституционный Суд принял решение о мобилизации осужденных к пожизненному
Конституционный Суд Украины отказался вводить условно-досрочное увольнение для пожизненных и осужденных за убийство нескольких человек для службы в армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.
Второй сенат Суда рассмотрел конституционную жалобу и принял решение по делу об увольнении осужденных для прохождения военной службы. Судьей-докладчиком выступил Виктор Городовенко.
Суд анализировал предписания статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины, которые делают невозможным увольнение для военной службы лиц с пожизненным заключением и осужденных за умышленное убийство двух или более лиц.
В решении отмечается, что обеспечение лицу с пожизненным сроком реалистической перспективы увольнения не означает обязательного предоставления доступа к абсолютно всем механизмам.
Это подразумевает только юридическую возможность пересмотра наказания.
В КСУ отметили, что механизм увольнения для службы по контракту действует временно из-за мобилизации и военного положения.
Он существенно отличается от обычного УДО, ведь связан со специальными требованиями к возрасту, здоровью и психологическому состоянию, а не с исправлением осужденного.
Военная служба предусматривает владение и применение оружия и боевой техники.
Вовлечение в нее лиц за тяжкие насильственные преступления создает дополнительные риски для дисциплины, субординации и безопасности других военных и гражданских.
Следовательно, суд признал конституционными нормы, исключающие возможность досрочного увольнения таких категорий осужденных на военную службу, поскольку это не лишает их других законных способов изменения правового статуса.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
Соответствующие указы президента будут действовать по меньшей мере до 29 января 2027 года.
Кроме того, в приложении "Резерв+" возобновлено оформление отсрочок от мобилизации для всех определенных категорий граждан.
Доступ к соответствующей услуге в цифровом формате снова заработал с 26 октября.