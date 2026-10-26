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Главная » Жизнь » Общество

В "Резерв+" возобновили оформление отсрочек от мобилизации

16:21 26.10.2026 Пн
1 мин
aimg Татьяна Веремеева
В "Резерв+" возобновили оформление отсрочек от мобилизации Фото: Оформление отсрочки в "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
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В приложении "Резерв+" снова доступно оформление отсрочек от мобилизации для всех категорий. Доступ к услуге возобновили в понедельник, 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Восстановлен доступ к услуге оформления отсрочек от мобилизации, связанных с наличием детей, уходом за близкими и статусом семьи защитника или защитницы. Плановые технические работы в системах Министерства юстиции завершены.

В ведомстве отметили, что сейчас все услуги в "Резерв+" работают в обычном режиме.

Напомним, 23 октября в Министерстве обороны предупреждали о временном прекращении оформления отдельных отсрочек в приложении "Резерв+" из-за плановых технических работ в системах Минюста.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине автоматически продолжают отсрочку от мобилизации для 22 категорий граждан. Более 90% действующих отсрочек могут быть обновлены без повторной подачи заявлений, а проверить новый срок действия можно в приложении "Резерв+".

Также мы писали, что украинцы могут изменить основание для отсрочки от мобилизации через ЦНАП, предоставив документы, подтверждающие новый статус. При этом предварительная отсрочка остается в силе, пока комиссия ТЦК и СП не примет решение по новому основанию.

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