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Конституційний Суд ухвалив рішення щодо мобілізації засуджених до довічного

22:20 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Конституційний Суд ухвалив рішення щодо мобілізації засуджених до довічного Фото: КСУ роз'яснив правила мобілізації засуджених за вбивства (Getty Images)
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Конституційний Суд України відмовився запроваджувати умовно-дострокове звільнення для довічників та засуджених за вбивство кількох людей задля служби в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КСУ.

Другий сенат Суду розглянув конституційну скаргу та ухвалив рішення у справі про звільнення засуджених для проходження військової служби. Суддею-доповідачем виступив Віктор Городовенко.

Суд аналізував приписи статті 81-1 Кримінального кодексу України, які унеможливлюють звільнення для військової служби осіб з довічним ув'язненням та засуджених за умисне вбивство двох або більше осіб.

У рішенні наголошується, що забезпечення особі з довічним терміном реалістичної перспективи звільнення не означає обов'язкового надання доступу до абсолютно всіх механізмів.

Це передбачає лише юридичну можливість перегляду покарання.

У КСУ зазначили, що механізм звільнення для служби за контрактом діє тимчасово через мобілізацію та воєнний стан.

Він суттєво відрізняється від звичайного УДЗ, адже пов'язаний зі спеціальними вимогами до віку, здоров'я та психологічного стану, а не з виправленням засудженого.

Військова служба передбачає володіння та застосування зброї та бойової техніки.

Залучення до неї осіб за тяжкі насильницькі злочини створює додаткові ризики для дисципліни, субординації та безпеки інших військових і цивільних.

Відтак суд визнав конституційними норми, які виключають можливість дострокового звільнення таких категорій засуджених на військову службу, оскільки це не позбавляє їх інших законних способів зміни правового статусу.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Відповідні укази президента залишатимуться чинними щонайменше до 29 січня 2027 року.

Крім того, у застосунку "Резерв+" відновлено оформлення відстрочок від мобілізації для всіх визначених категорій громадян.

Доступ до відповідної послуги у цифровому форматі знову запрацював із 26 жовтня.

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