Конституционный суд Южной Кореи отклонил требование об импичменте премьера
В понедельник Конституционный суд Южной Кореи рассмотрел вопрос импичмента премьер-министра страны. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как отстраненный президент страны Юн Сок Ель ввел краткосрочное военное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhup.
По итогу рассмотрения дела, суд стал на сторону премьера Хан Док Су и отметил импичмент, восстановив его в должность исполняющего обязанности президента.
Импичмент Хана был отклонен решением суда со счетом 5 против 1 при восьми судьях. Двое судей проголосовали за полное отклонение ходатайства об импичменте.
Решение было принято через три месяца после того, как Национальное собрание (парламент) объявило импичмент премьер-министру, исполняющему обязанности президента, за его предполагаемую роль в введении военного положения 3 декабря, а также по другим причинам.
Что предшествовало
Напомним, 3 декабря на тот момент еще президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. Однако оно было связано не с военной угрозой, а по политическим мотивам.
Спустя несколько часов южнокорейский парламент собрался и принял резолюцию с призывом отменить военное положение. Документ фактически обязал президента отменить свой указ. Более того, через недели полторы парламент проголосовал за импичмент президента, а в этом промежутке у Еля уже были проведены обыски.
По ходу развития ситуации президент так и не является на допросы, однако со второго раза, 15 декабря, правоохранителям таки удалось его арестовать, несмотря на то что он был в своей резиденции и под охраной.
В конце февраля юристы парламента Южной Кореи назвали Юн Сок Еля диктатором. Заявление прозвучало во время судебного процесса по отстранению главы государства от должности за попытку ввести военное положение.
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