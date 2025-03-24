ua en ru
Пн, 24 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Конституционный суд Южной Кореи отклонил требование об импичменте премьера

Понедельник 24 марта 2025 03:52
UA EN RU
Конституционный суд Южной Кореи отклонил требование об импичменте премьера Фото: Хан Док Су (flickr.com)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник Конституционный суд Южной Кореи рассмотрел вопрос импичмента премьер-министра страны. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как отстраненный президент страны Юн Сок Ель ввел краткосрочное военное положение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhup.

По итогу рассмотрения дела, суд стал на сторону премьера Хан Док Су и отметил импичмент, восстановив его в должность исполняющего обязанности президента.

Импичмент Хана был отклонен решением суда со счетом 5 против 1 при восьми судьях. Двое судей проголосовали за полное отклонение ходатайства об импичменте.

Решение было принято через три месяца после того, как Национальное собрание (парламент) объявило импичмент премьер-министру, исполняющему обязанности президента, за его предполагаемую роль в введении военного положения 3 декабря, а также по другим причинам.

Что предшествовало

Напомним, 3 декабря на тот момент еще президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране. Однако оно было связано не с военной угрозой, а по политическим мотивам.

Спустя несколько часов южнокорейский парламент собрался и принял резолюцию с призывом отменить военное положение. Документ фактически обязал президента отменить свой указ. Более того, через недели полторы парламент проголосовал за импичмент президента, а в этом промежутке у Еля уже были проведены обыски.

По ходу развития ситуации президент так и не является на допросы, однако со второго раза, 15 декабря, правоохранителям таки удалось его арестовать, несмотря на то что он был в своей резиденции и под охраной.

В конце февраля юристы парламента Южной Кореи назвали Юн Сок Еля диктатором. Заявление прозвучало во время судебного процесса по отстранению главы государства от должности за попытку ввести военное положение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная Корея
NEWS
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом