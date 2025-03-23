Трамп заявил, что "очень хорошо знает" Путина и сможет его остановить

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо знает российского диктатора Владимира Путина. Он также утверждает, что один в мире сможет остановить Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью основателю спортивного сайта Outkick Клею Трэвису.

Трамп заверил, что усилия по сдерживанию войны России против Украины "несколько под контролем".

"Я думаю, что это в определенной степени под контролем. У меня хорошие отношения с президентом Путиным и, собственно, хорошие отношения с президентом Зеленским также. Было бы замечательно, чтобы удалось это остановить", - сказал президент США.

Он подчеркнул, что "очень хорошо знает" Путина. При этом он снова повторил тезис, что во времена его первого президентства Путин "ни во что не вторгся".

"Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто остановит (Путина), кроме меня, и я думаю, что я смогу его остановить", - заявил Трамп.

По его словам, у него с Путиным "очень рациональные дискуссии".

"У нас были очень рациональные дискуссии, и я просто хочу, чтобы людей перестали убивать. Они теряют 2500 молодых людей в неделю, и они русские, и украинцы", - добавил Трамп.