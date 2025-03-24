Конституційний суд Південної Кореї відхилив вимогу про імпічмент прем'єра

У понеділок Конституційний суд Південної Кореї розглянув питання імпічменту прем'єр-міністра країни. Це сталося за кілька місяців після того, як відсторонений президент країни Юн Сок Ель запровадив короткостроковий воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhup.

За підсумком розгляду справи, суд став на бік прем'єра Хан Док Су і скасував імпічмент, відновивши його на посаді виконувача обов'язків президента. Імпічмент Хана було відхилено рішенням суду з рахунком 5 проти 1 за восьми суддів. Двоє суддів проголосували за повне відхилення клопотання про імпічмент. Рішення ухвалили за три місяці після того, як Національні збори (парламент) оголосили імпічмент прем'єр-міністру, який виконує обов'язки президента, за його передбачувану роль у запровадженні воєнного стану 3 грудня, а також з інших причин.