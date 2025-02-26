Кризис в Южной Корее: на суде президента страны сравнили с диктатором

Юристы парламента Южной Кореи назвали диктатором президента Юн Сок Еля. Заявление прозвучало во время судебного процесса по отстранению главы государства от должности из-за введения им кратковременного военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президенту грозит отстранение от должности менее чем через три года его пятилетнего президентства. Это произойдет, если суд поддержит импичмент парламента, который обвинил его в объявлении военного положения 3 декабря без достаточных конституционных оснований.

Ли Кван Бом, один из юристов парламента, сравнил Юна с предыдущими автократическими южнокорейскими лидерами, включая Пак Чон Хи и Чун Ду Хвана.

Ли отметил, что Юн хотел создать мир, где каждое его слово было бы записано в Конституции, и стремился приватизировать страну и господствовать над конституцией.

"Мы называем это диктатурой. В тот момент, когда он объявил военное положение, он фактически отказался от своей должности президента нашей демократической республики", - сказал он.

Другой адвокат сказал, что обвинения отстраненного президента в фальсификации выборов являются теорией заговора, которая "фатально" повлияла на доверие к избирательной системе.

Заключительное слово и позиция Юна

Во вторник, 25 февраля, в своем заключительном слове перед восемью судьями Конституционного суда, которые рассматривали импичмент, Юн назвал свои решения "законными" и "необходимыми" для защиты страны.

Юн Сок Йоль отверг любое сравнение своих действий с предыдущими объявлениями военного положения. Он заявил, что его решение было призывом к народу преодолеть "антигосударственные силы", симпатиков Северной Кореи и тупиковую ситуацию, в которой оказалась оппозиция.

"Целью военного положения было проинформировать общественность о национальном кризисе, в котором мы находимся", - сказал он.

Юн заявил, что никогда не намеревался вводить полное военное положение. Но отметил, что намеревался предупредить о злоупотреблении оппозиционной Демократической партией своим парламентским большинством.

Он также отрицает, что действовал из личных интересов, заявив, что было бы легче просто дождаться конца своего срока.

Отстраненный лидер заявил, что военное положение, которое длилось всего шесть часов перед тем, как он отменил указ, не было провальным, а просто закончилось раньше, чем он планировал.

Юн сказал, что нет смысла обсуждать обвинения в том, что он приказал военным командирам ворваться в парламент, чтобы удалить законодателей, которые собирались отменить указ о военном положении, потому что "на самом деле ничего не произошло" и никто не пострадал.

Аргументы отстраненного главы государства вызвали упреки со стороны парламента, что президент не способен определить, что является чрезвычайной ситуацией, которая требует таких экстремальных действий.

Юристы парламента отметили, что он может попытаться снова ввести военное положение, если будет восстановлен в должности.

Что дальше?

Глава государства содержится в Сеульском следственном изоляторе после того, как был арестован по отдельному уголовному делу по обвинению в руководстве восстанием. Бывший прокурор Юн является первым действующим президентом, против которого возбуждено уголовное дело.

Конституционный суд не сообщил, когда он вынесет свое решение в отношении Юна, но имеет на это до шести месяцев с 14 декабря, когда он зарегистрировал дело.

Ожидается, что судьям понадобится несколько дней, чтобы решить, отстранить или восстановить Юна в должности.

Если Юн будет отстранен от должности, новые президентские выборы в Республике Корея должны быть проведены в течение 60 дней.

В 2017 году бывший президент Пак Кын Хе была отстранена от должности Конституционным судом через 11 дней после финальных дебатов в судебном процессе по ее импичменту.