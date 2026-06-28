Конституция Украины во время войны: отвечает ли она всем вызовам настоящего

Процесс принятия Конституции Украины 30 лет назад был длительным и непростым. Сегодня же Основной закон проходит едва ли не самый тяжелый "экзамен" - новые вызовы длительной войны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Конституции Украины - 30 лет: что в документе про войну и Крым и назрели ли изменения".

Главное: Прочный фундамент : Конституция Украины, несмотря на 30-летний возраст, остается одной из самых современных - благодаря учету опыта других стран.

: Конституция Украины, несмотря на 30-летний возраст, остается одной из самых современных - благодаря учету опыта других стран. Запрет изменений : вносить "правки" в Основной закон во время войны запрещено, чтобы сделать невозможной узурпацию власти и диктатуру.

: вносить "правки" в Основной закон во время войны запрещено, чтобы сделать невозможной узурпацию власти и диктатуру. Пробелы военного времени: Конституцию не писали под условия длительной войны, поэтому некоторых "механизмов" на самом деле не хватает.

Насколько "современна" Конституция Украины

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко в комментарии РБК-Украина рассказал, что, несмотря на то, что нашей Конституции - уже 30 лет, "она остается одной из самых современных".

"Ее писали в больших мучениях. В отличие от других постсоветских государств, которые создали свои конституции за год-два, мы работали над нашей пять лет", - напомнил специалист.

Он добавил, что "мы смогли учесть опыт соседей".

"Кроме того, у нас уже были Европейская конвенция по правам человека и международные пакты - у нас была основательная база для Конституции", - объяснил Бондаренко.

Соответствует ли Конституция вызовам военного времени

В условиях правового режима военного положения вносить изменения в Основной закон Конституция запрещает. Несмотря на все существующие новые вызовы.

"И это правильно", - констатировал в комментарии РБК-Украина один из авторов Конституции Роман Бессмертный.

Он напомнил, что "во время войны концентрируются полномочия, политическая система в определенных моментах не действует".

"А это значит, что есть потенциальная угроза узурпации власти и диктатуры. Поэтому у нас не допускается внесение изменений во время войны", - объяснил эксперт.

Конституция, по его словам, выписывает все необходимые рамки о режиме военного положения. При этом определенные изменения в законодательстве, внесенные после начала полномасштабной войны в 2014 году, нецелесообразны.

Так, по словам Бессмертного, "совершенно ошибочным было введение военно-гражданских администраций".

"На территориях военных действий не работали органы местного самоуправления, и чтобы не возникало проблем в решении бюджетных вопросов, начали вводить ВГ администрации. Скорее всего, это сделали исходя из тактических соображений. Однако никакой необходимости в этом не было", - считает специалист.

Более уместным, по его мнению, стало бы введение военной комендатуры.

"При режиме военного положения на территории, где ведутся бои, должно вводиться подчинение военной комендатуре. Все должно быть в руках военных", - отметил один из авторов Конституции.

Между тем на других территориях - "должно действовать обычное законодательство, в правовых условиях режима военного положения".

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Бондаренко также согласился с тем, что действующая Конституция не совсем отвечает всем вызовам военного времени.

Он объяснил, что "Конституцию Украины не писали под войну" (как и любую другую, если она не является временной).

"Это - общественный договор, определяющий правила жизни общества в целом. Ни одна страна при принятии Конституции не рассчитывает на то, что ей придется жить в состоянии постоянной войны", - подчеркнул эксперт по конституционному праву.

В качестве примера он привел Израиль, у которого нет кодифицированной конституции - лишь около 11 документов для конституционного регулирования.

Несмотря на то, что они были приняты еще 70 лет назад и все это время страна живет в войне, в Израиле до сих пор не могут прийти к общественно-политическому согласию, чтобы закрепить "единую Конституцию".

"Поэтому написать такую Конституцию, которая будет идеально отвечать требованиям военного времени, невозможно. И пример Израиля это доказывает. Люди не могут все предвидеть, обстоятельства очень быстро меняются", - сообщил Бондаренко.

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В то же время эксперты напомнили, что авторы Конституции Украины все же разработали механизмы действия государства в условиях военного и чрезвычайного положений.

"В редакции Конституции 1996 года предусмотрели экстраординарные правовые режимы, такие как военное и чрезвычайное положение. Но в 1996-м не было ожиданий, что будет длительная война", - рассказал Бондаренко.

На это, по его словам, указывает, в частности, срок полномочий президента.

"У нас нельзя проводить выборы в условиях военного положения. И это правильно. Однако Конституция не предусмотрела, что делать, если война продлится 5 или 20 лет", - отметил специалист.

Он признал, что сейчас украинцам приходится самостоятельно - "с учетом здравого смысла и многих обстоятельств" - принимать решения, по которым Конституция не дает четкого ответа.

"Еще одно уязвимое место - что делать, если государство потеряет президента во время войны", - сообщил эксперт по конституционному праву.

Он напомнил, что "Конституция предусматривает, что полномочия главы государства временно исполняет глава Верховной Рады, однако, в очень ограниченном объеме".

"Эта норма разрабатывалась для мирного времени, чтобы сделать невозможной узурпацию власти, пока страна готовится к выборам. Но такой формат не приспособлен к реалиям военного положения", - подытожил Бондаренко.