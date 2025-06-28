Уникальные кадры Конституции Украины: как и где хранят главный документ нации

Где хранится Конституция, какие еще государственные документы считают уникальными и как можно попасть в архив, чтобы полистать исторические дела лично – в материале РБК-Украина.

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Где и в каких условиях хранят главный документ государства?

Какие еще исторические документы считаются уникальными?

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Украина прошла через века имперского порабощения, запреты языка и культуры, репрессии и войны, но в итоге обрела независимость и приняла Конституцию.

РБК-Украина побывало в архиве, где хранится Конституция Украины 1996 года и другие важные государственные документы и рассказывает, как принимали самый важный из них.

Особые условия. Где хранят оригинал Конституции

Конституцию Украины приняли в ночь на 28 июня 1996 года Верховной Радой во время заседания, которое длилось почти сутки. Этот день отмечается как День Конституции Украины.

Сейчас оригинал документа хранят в одном из хранилищ Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины. Здесь собирают документы ключевых органов исполнительной и законодательной власти.

"Здесь есть документы администрации президента, Верховной Рады, ключевых министерств. И именно в этом архиве хранится оригинал Конституции Украины 1996 года. Также здесь хранится и Конституционный договор – предшественник Конституции", – рассказывает РБК-Украина глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

Оригинал Конституции хранят под землей в шкафу, который выстоит в случае пожара (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

С началом полномасштабной войны, при помощи наших иностранных партнеров архив получил специализированный огнеупорный шкаф, куда переместили наиболее ценные уникальные документы. Такое хранение гарантирует, что в случае пожара документы внутри сохранятся. Конституцию держат именно в таком шкафу на подземном этаже архива.

Оригинал Конституции Украины 1996 года имеет статус уникального документа. Среди около 100 миллионов архивных дел в Украине по решению специальной комиссии такими признаны 445 документов. Они иллюстрируют вклад украинского народа в мировое культурное наследие, говорит Анатолий Хромов.

"Это экземпляр, специально изготовленный для архивного хранения. Вот первый титульный лист Конституции, он имеет переплет в цветах национального флага, прошивку и подписи ключевых лиц, символизирующих конституционный процесс – Председателя Верховной Рады Александра Мороза и Президента Украины, в то время Леонида Кучмы. Здесь их оригинальные подписи", – рассказывает он.

455 уникальных документов хранятся в разных архивах – центральных и областных. И охватывают разные периоды: от древнейших документов, например берестяные грамоты XII века, много пергаментных документов XIII-XIV веков, хранящихся во Львове, универсалы украинских гетманов, вплоть до современных материалов.

Документ считается уникальным, если имеет чрезвычайную государственную ценность (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Здесь хранят также Акт провозглашения независимости Украины, документы времен Украинской революции – Центральной Рады, Гетманата Павла Скоропадского.

"Среди уникальных документов в украинских архивах отдельно стоит упомянуть ключевые документы, которые касаются истории Голодомора и Чернобыльской трагедии. Многие из этих документов имеют не только статус уникальных, но и включены в отдельные проекты ЮНЕСКО "Память мира", то есть имеют двойной статус. Сейчас мы продолжаем эту работу: ежегодно украинские архивисты обнаруживают и подают на рассмотрение примерно 5-6 новых документов, которые либо подтверждают статус уникальных, либо нет", – рассказывает Хромов.

Уникальный документ должен соответствовать нескольким критериям: иметь чрезвычайную информационную или художественную и историческую ценность. Все уникальные документы обязательно должны быть застрахованы, оцифрованы и доступны онлайн на сайте Государственной архивной службы. Часть из них также опубликована с английскими аннотациями.

Иногда оригиналы документов временно передают для публичной демонстрации – к соответствующим годовщинам или государственным праздникам. Акт провозглашения независимости демонстрировали в сессионном зале Верховной Рады и в ее кулуарах ко Дню Независимости. Отдельные оригиналы документов экспонируют в различных выставочных проектах. Но такие показы очень кратковременные - обычно длятся один день.

Подписи ключевых лиц, символизирующих конституционный процесс – Председателя Верховной Рады и Президента Украины (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Какие еще уникальные документы есть в архиве

В архивохранилищах Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины хранят почти 2,5 миллиона дел, начиная с 1917 года, рассказывает РБК-Украина доктор исторических наук и директор архива Лариса Левченко.

"У нас есть свои изюминки. Например, сейчас я работаю над статьей о документах 1707 года. И это открытое письмо шведского короля Карла 12-го о назначении Нильса Ротергойма (чиновник и секретарь военной коллегии Карла XII – ред.) на должность секретаря военной коллегии, которая занималась снабжением армии. Когда он его назначал, то армия стояла перед Вислой. Далее он перешел реку и пошел в Украину, а тот вернулся в Стокгольм. У этого документа интересный исторический контекст, и примечательно, что он хранится именно у нас", – рассказывает она.

Архив начал комплектоваться с 1917-го. Его назвали Центральным государственным архивом октябрьской революции и социалистического строительства. Хотя создавали его как архив Украинской революции.

"Но история таки бывает справедливой. Документы Украинской революции здесь собственно и хранятся, как задумывали. Это период самого бурного в истории в истории Украины 20 века. От попытки получить независимость, государственность. Эта попытка превратилась в борьбу, а борьба увенчалась таки успехом. И сегодня у нас есть свое государство, своя Конституция", – говорит историк.

Из других знаковых документов здесь хранится Акт провозглашения независимости Украины.

"Именно он является основополагающим в истории нашей государственности. И когда началось полномасштабное вторжение, нам было важно принять все меры, чтобы его хранить в надлежащем месте. Тогда документ надежно спрятали", – отмечает Лариса Леонидовна.

Директор архива Лариса Левченко показывает выставку документов, которые предшествовали принятию Конституции (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Столетие борьбы и сутки на голосование. Как принимали Конституцию

Нам показывают архивную выставку – это документы по истории конституционного процесса в Украине периода второго созыва Верховной Рады. Документов действительно много – своеобразный путь, который надо было пройти до принятия Конституции.

Конституционный процесс в Украине начинался с момента, когда приняли Акт провозглашения независимости Украины, говорит директор архива. Тогда уже стояла задача создания конституции. В процессе вносили много изменений.

"Сначала это были точечные изменения в Конституцию Украинской ССР. Это была еще Рада 12 созыва. Ее особенность в том, что это был первый созыв Верховной Рады именно независимой Украины. А 12-м считалось для Верховной Рады Украинской ССР. И у этих людей хватило воли, чтобы проголосовать за независимую Украину", – рассказывает Лариса Левченко.

Есть концепция Конституции 1990 года. Тогда на документах еще писали "УССР", хотя Украина уже была независимой. Новые бланки пришли им на замену не сразу. В одном архивном деле можно увидеть, как постепенно добавляли новые, но еще параллельно были и старые советские.

"К нам в архив иногда заходят те, кто работал над созданием Конституции. Просматривают фото, работают с документами. И говорят, что тогда было много эмоций. Был большой подъем и в обществе. Это и логично, потому что люди боролись за это веками, чтобы иметь свое независимое государство", – объясняет директор архива.

Конституцию начали готовить, когда приняли Акт провозглашения независимости Украины (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Рабочие материалы к конституции обсуждали с гражданами и на международном уровне. Свои выводы присылала Европейская Комиссия. Историк добавляет: наша конституция признана одной из самых демократичных в мире. И все, что касается прав человека, обсуждали не один год.

Интернета тогда не было, все печатали в газетах. В архиве есть газета большого размера, где на целую огромную страницу мелким шрифтом напечатали огромный доклад Леонида Кравчука о Конституции.

Люди, которые хотели внести свои предложения, писали бумажные письма депутатам. Коллективы на предприятиях и в учреждениях писали совместные обращения.

"Так же в свое время обсуждали и то, каким должен быть наш флаг и герб. Люди писали письма, присылали свои эскизы. Были там очень интересные варианты. Предлагали малиновый цвет, желто-голубой флаг с малиновой лентой. Это цвет флага украинского казачества, как красный и черный. Есть эскизы, где предлагали только голубой. Ну а желтый был представлен все время", – добавляет она.

Предложений к Конституции было очень много, но настало время, когда надо было голосовать безотлагательно.

"И вот наконец была одна конституционная ночь, когда должно было быть принято решение. Надо было сутки непрерывно вести заседание, чтобы принять Конституцию. Депутаты не выходили из сессионного зала, пока не проголосовали за Конституцию в целом. Было снова много предложений, но в конце концов, вы видите здесь в документе голосование в целом – "за" – 310, решение принято", – цитирует она документ.

Директория разрабатывала Конституцию даже в эмиграции

Украинцы стремились к независимости, как и собственной Конституции, веками. Со времен казачества Украина неоднократно теряла государственность, автономию – после ликвидации Гетманщины, разделения между империями.

В архиве есть проекты Конституции, которые разрабатывала Центральная Рада. Есть и проекты, которые разрабатывала Директория. Например, есть большой фонд документов "Правительство УНР в изгнании". Когда Директория была вынуждена выехать за границу в изгнание, то даже там создала Конституционную комиссию – в начале 1920-х.

Директория УНР эмигрировала за границу в 1920 году после поражения в войне против советской России и оккупации территории УНР большевиками. Армия УНР понесла большие потери, была вынуждена отступать, а часть была интернирована в лагерях Польши и Чехословакии.

Люди присылали свои предложения к Конституции и предлагали эскизы флага Украины (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Они были вынужденно на чужбине, но искренне верили, что вот скоро вернутся домой. Я читала воспоминания Исаака Мазепы (тогдашний глава Совета народных министров Украинской Народной Республики – ред.), и даже в преклонном возрасте, во время Второй мировой, он до последнего повторял: "Мы вернемся в Украину". Его дочка просила: "Папа, может, ты поедешь с нами?". Но он настаивал: "Нет, я должен ехать вместе со всеми, мы будем формировать новое правительство", – вспоминает Лариса Левченко.

Эмигрантское правительство УНР продолжало символически существовать до 1992 года, когда последний президент в экзиле Николай Плавюк передал свои полномочия независимой Украине. 22 августа 1992 года в Киеве во время торжественной сессии Верховной Рады он передал Леониду Кравчуку президентские атрибуты: печать, печатные знаки, флаг УНР.

В СССР засекретили миллионы дел

Советская власть засекречивала миллионы документов, скрывая правду. Один из таких больших массивов архивных фондов, которые рассекретили – так называемые "Пражские архивы", в которых документы и времен УНР, и документы институтов и персоналий украинской эмиграции.

"Директория вывезла за границу и документы. Также действовали лагеря интернированных для армии. На тот момент в Праге действовало архивное учреждение - Украинский исторический кабинет, где начали собирать эти документы у себя. В 1925 году тоже в Праге создали музей освобождения освобожденной борьбы Украины. Там накопили более 1 миллиона документов нашего правительства в эмиграции", – говорит Лариса Левченко.

Во время Второй мировой эта территория попала в советскую зону оккупации. Некоторые документы до сих пор хранятся в Чехии, в Канаде и США. Но большую часть перевезли в УССР, где их сразу засекретили.

Их изучали и упорядочивали, но с единственной целью – оперативно-чекистской, чтобы искать врагов советского режима, убеждена директор архива. Тогда создавали картотеку, куда внесли более 100 тысяч имен из этих документов как "неблагонадежных" людей. С 1970-х эти документы были сосредоточены в этом архиве на секретном хранении.

Даже в условиях войны у людей должен быть доступ к архивным документам, – Лариса Левченко (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

А потом, когда Украина обрела независимость, начался процесс массового рассекречивания архивов. Миллионы дел сейчас открыты для исследователей, и их сейчас постепенно оцифровывают.

"Есть сайт, где уже есть более 3,5 миллиона сканированных страниц архивных документов. Однако это лишь 4% из того, что есть. Наполнение ресурса – долгий процесс, но оцифровка продолжается. Стараемся выкладывать все в открытый доступ, чтобы все, даже в условиях войны, имели возможность доступа к архивным документам из любой точки планеты", – отмечает Лариса Левченко.

Также в архив можно прийти лично и работать с оригиналами документов, предварительно записавшись для работы в читальном зале.

"Если вы точно знаете, какие дела вам нужны, можете даже заказать их по телефону или электронным письмом, и к вашему проходу они уже будут для вас подготовлены. Также можем оцифровать для вас нужные документы и отправить вам электронную копию. Доступ к истории и к правде должен быть абсолютно свободным для каждого из нас", – подчеркивает собеседница.