ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В поисках правды. Как украиноязычную Конституцию Пилипа Орлика удалось найти в Москве

Суббота 28 июня 2025 10:20
UA EN RU
В поисках правды. Как украиноязычную Конституцию Пилипа Орлика удалось найти в Москве Пилип Орлик мог подписать далеко не одну копию своей Конституции (фото: president.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко
Эксперт: Александр Алферов

Конституция Пилипа Орлика - уникальный документ, написанный с четким видением независимого государства. Ее украиноязычную версию удалось найти в московских архивах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.

Что известно про "оригинал" Конституции Пилипа Орлика

По словам эксперта, "оригинал Конституции в проекции того времени" - это сложный вопрос.

"Думаю, Пилип Орлик подписал более десятка копий, потому что их отдавали запорожцам, старшинам. Где их сейчас искать - отдельный вопрос", - поделился историк.

Он сообщил также, что сейчас точно известно, что есть "две копии в Москве и одна латиноязычная - в Швеции".

В поисках правды. Как украиноязычную Конституцию Пилипа Орлика удалось найти в МосквеТитульная страница Конституции на староукраинском языке, оригинал которой хранится в Российском государственном архиве древних актов (фото: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Как удалось найти Конституцию кириллицей в Москве

Украиноязычную версию Конституции Пилипа Орлика в московских архивах нашел в 2008 году именно Александр Алферов.

Он объяснил, что в 90-х годах было известно о содержании документа, ведь его публиковали, имея латинскую копию.

"Ее якобы нашел Илько Борщак в эмиграции в замке Дентевиль, который по жене принадлежал сыну Пилипа Орлика", - отметил специалист.

В поисках правды. Как украиноязычную Конституцию Пилипа Орлика удалось найти в МосквеПервая страница Конституции на латыни, оригинал которой хранится в Национальном архиве Швеции (фото: wikipedia.org/sok.riksarkivet.se)

Однако документа, написанного кириллицей, в то время найдено не было.

"Коллеги-ученые туда ездили, но украинской копии не нашли", - сообщил историк.

Он напомнил, что в 2008 году уже разворачивались огромные противоречия между Россией и Украиной (особенно после Оранжевой революции), что влияло и на идеологический уровень.

"Независимые СМИ РФ уже исчезали и началась пропаганда. Московиты издевались над нами: "Первая Конституция украинская? Может еще и Христос из Украины. Но Христа мы хоть видим на иконах, а вы покажите свою Конституцию". И вот ученые не могли показать документ", - рассказал эксперт.

Он объяснил, что весь наш массив документов казачества "фактически начинается с 1730 годов", ведь "Петр I уничтожил Батурин, а в столице гетманщины Глухове произошел пожар" (в начале XVIII в.)

Между тем в России "накопились миллионы документов, касающихся казацких времен".

"Поэтому я поехал в московский архив исследовать реестры Богдана Хмельницкого, которые впоследствии опубликовал с коллегой Алексеем Монькиным. В то время московские архивы были доступны, но нашим ученым не хватало финансовых ресурсов на исследования", - поделился Алферов.

Он признал, что ему пришлось взять грант из Канады, "по блату договориться об общежитии, еще и доплатить свои деньги", ведь "у историков тогда были мизерные зарплаты".

"Я в Институте истории с 2010 по 2019 год получал 3,5 тысячи гривен. Этого хватало, чтобы детям и жене ежедневно давать по 23 гривны. Наша страна не кормила своих гуманитариев, а Россия своих - кормила", - вспомнил специалист.

По его словам, именно они и сформировали тезисы: "Крым наш", "Россия - это Украина", "Ленин создал Украину" и т.д.

"Наши гуманитарии едва выживали. Было лучше тем, кто мог взять гранты. А это можно было сделать у россиян - вот вам сразу львиная доля людей, которые являются предателями Украины", - отметил историк.

Он добавил, что именно в московском архиве и нашел документ с описанием дела, которое называлось "Договор Запорожских козаков со шведским королем Карлом XII".

"Мне его выдали... Я до сих пор помню этот выброс адреналина - когда я понял, что передо мной находится! В тот момент у меня слеза пошла", - признался Алферов.

В поисках правды. Как украиноязычную Конституцию Пилипа Орлика удалось найти в МосквеПоследняя страница украиноязычного оригинала Конституции из московского архива с оригинальной подписью Пилипа Орлика и печатью Войска Запорожского (фото:upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Он добавил, что "тогда опубликовал Конституцию" и это "информационно всколыхнуло общество".

"Но на это очень плохо отреагировали некоторые мои коллеги. Потому что как аспирант мог такое найти? А потом нашли еще одну копию", - подытожил историк.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Конституция Пилипа Орлика стала не просто документом эпохи казачества, а свидетельством политической зрелости украинского общества и попыткой создания правового государства с демократическими принципами.

Читайте также про 10 малоизвестных фактов о первой Конституции Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва История Украины Конституция Историк Достопримечательности
Новости
Обстрел Одессы: количество пострадавших снова возросло
Обстрел Одессы: количество пострадавших снова возросло
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу