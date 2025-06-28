В поисках правды. Как украиноязычную Конституцию Пилипа Орлика удалось найти в Москве

Конституция Пилипа Орлика - уникальный документ, написанный с четким видением независимого государства. Ее украиноязычную версию удалось найти в московских архивах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал кандидат исторических наук, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов .

Что известно про "оригинал" Конституции Пилипа Орлика

По словам эксперта, "оригинал Конституции в проекции того времени" - это сложный вопрос.

"Думаю, Пилип Орлик подписал более десятка копий, потому что их отдавали запорожцам, старшинам. Где их сейчас искать - отдельный вопрос", - поделился историк.

Он сообщил также, что сейчас точно известно, что есть "две копии в Москве и одна латиноязычная - в Швеции".

Титульная страница Конституции на староукраинском языке, оригинал которой хранится в Российском государственном архиве древних актов (фото: upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Как удалось найти Конституцию кириллицей в Москве

Украиноязычную версию Конституции Пилипа Орлика в московских архивах нашел в 2008 году именно Александр Алферов.

Он объяснил, что в 90-х годах было известно о содержании документа, ведь его публиковали, имея латинскую копию.

"Ее якобы нашел Илько Борщак в эмиграции в замке Дентевиль, который по жене принадлежал сыну Пилипа Орлика", - отметил специалист.

Первая страница Конституции на латыни, оригинал которой хранится в Национальном архиве Швеции (фото: wikipedia.org/sok.riksarkivet.se)

Однако документа, написанного кириллицей, в то время найдено не было.

"Коллеги-ученые туда ездили, но украинской копии не нашли", - сообщил историк.

Он напомнил, что в 2008 году уже разворачивались огромные противоречия между Россией и Украиной (особенно после Оранжевой революции), что влияло и на идеологический уровень.

"Независимые СМИ РФ уже исчезали и началась пропаганда. Московиты издевались над нами: "Первая Конституция украинская? Может еще и Христос из Украины. Но Христа мы хоть видим на иконах, а вы покажите свою Конституцию". И вот ученые не могли показать документ", - рассказал эксперт.

Он объяснил, что весь наш массив документов казачества "фактически начинается с 1730 годов", ведь "Петр I уничтожил Батурин, а в столице гетманщины Глухове произошел пожар" (в начале XVIII в.)

Между тем в России "накопились миллионы документов, касающихся казацких времен".

"Поэтому я поехал в московский архив исследовать реестры Богдана Хмельницкого, которые впоследствии опубликовал с коллегой Алексеем Монькиным. В то время московские архивы были доступны, но нашим ученым не хватало финансовых ресурсов на исследования", - поделился Алферов.

Он признал, что ему пришлось взять грант из Канады, "по блату договориться об общежитии, еще и доплатить свои деньги", ведь "у историков тогда были мизерные зарплаты".

"Я в Институте истории с 2010 по 2019 год получал 3,5 тысячи гривен. Этого хватало, чтобы детям и жене ежедневно давать по 23 гривны. Наша страна не кормила своих гуманитариев, а Россия своих - кормила", - вспомнил специалист.

По его словам, именно они и сформировали тезисы: "Крым наш", "Россия - это Украина", "Ленин создал Украину" и т.д.

"Наши гуманитарии едва выживали. Было лучше тем, кто мог взять гранты. А это можно было сделать у россиян - вот вам сразу львиная доля людей, которые являются предателями Украины", - отметил историк.

Он добавил, что именно в московском архиве и нашел документ с описанием дела, которое называлось "Договор Запорожских козаков со шведским королем Карлом XII".

"Мне его выдали... Я до сих пор помню этот выброс адреналина - когда я понял, что передо мной находится! В тот момент у меня слеза пошла", - признался Алферов.

Последняя страница украиноязычного оригинала Конституции из московского архива с оригинальной подписью Пилипа Орлика и печатью Войска Запорожского (фото:upload.wikimedia.org/wikipedia/commons)

Он добавил, что "тогда опубликовал Конституцию" и это "информационно всколыхнуло общество".

"Но на это очень плохо отреагировали некоторые мои коллеги. Потому что как аспирант мог такое найти? А потом нашли еще одну копию", - подытожил историк.