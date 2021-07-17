Конституційний суд Вірменії визнав перемогу партії Пашиняна на дострокових виборах
Конституційний суд Вірменії розглянув позови чотирьох політичних сил щодо результатів дострокових парламентських виборів. Судді залишили незмінним рішення ЦВК за підсумками голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Arka News.
"Залишити в силі рішення ЦВК про результати виборів до парламенту, що відбулися 20 червня 2021 року. Рішення остаточне і набуває чинності з моменту оголошення", - цитує видання голови КС Вірменії Армана Діланяна.
Рішення Конституційного суду остаточне і набирає чинності з моменту публікації.
Нагадаємо, на початку липня блоки "Вірменія", "Честь маю", а також партії "Зартонк" і "Вірменська Батьківщина" подали позови до КС країни щодо результатів голосування на позачергових виборах до парламенту країни.
Позачергові вибори у Вірменії пройшли 20 червня 2021 року після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про свою відставку. За результатами голосування, перемогла партія Пашиняна з результатом 53,91%.
Блоки "Вірменія" і "Честь маю", за остаточними результатами голосування, набрали 21,09% і 5,22% відповідно.