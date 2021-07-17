Конституційний суд Вірменії визнав перемогу партії Пашиняна на дострокових виборах

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Arka News .

Рішення Конституційного суду остаточне і набирає чинності з моменту публікації.

"Залишити в силі рішення ЦВК про результати виборів до парламенту, що відбулися 20 червня 2021 року. Рішення остаточне і набуває чинності з моменту оголошення", - цитує видання голови КС Вірменії Армана Діланяна.

Нагадаємо, на початку липня блоки "Вірменія", "Честь маю", а також партії "Зартонк" і "Вірменська Батьківщина" подали позови до КС країни щодо результатів голосування на позачергових виборах до парламенту країни.

Позачергові вибори у Вірменії пройшли 20 червня 2021 року після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про свою відставку. За результатами голосування, перемогла партія Пашиняна з результатом 53,91%.

Блоки "Вірменія" і "Честь маю", за остаточними результатами голосування, набрали 21,09% і 5,22% відповідно.