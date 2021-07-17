Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах
Конституционный суд Армении рассмотрел иски четырех политических сил относительно результатов досрочных парламентских выборов. Судьи оставили неизменным решение ЦИК по итогам голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Arka News.
"Оставить в силе решение ЦИК о результатах выборов в парламент, состоявшихся 20 июня 2021 года. Решение окончательное и вступает в силу с момента оглашения", - цитирует издание председателя КС Армении Армана Диланяна.
Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента публикации.
Напомним, в начале июля блоки "Армения", "Честь имею", а также партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали иски в КС страны относительно результатов голосования на внеочередных выборах в парламент страны.
Внеочередные выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о своей отставке. По результатам голосования, победила партия Пашиняна с результатом 53,91%.
Блоки "Армения" и "Честь имею", по окончательным результатам голосования, набрали 21,09% и 5,22% соответственно.