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Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

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Ереван, Суббота 17 июля 2021 22:58
Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах Фото: и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституционный суд Армении рассмотрел иски четырех политических сил относительно результатов досрочных парламентских выборов. Судьи оставили неизменным решение ЦИК по итогам голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Arka News.

"Оставить в силе решение ЦИК о результатах выборов в парламент, состоявшихся 20 июня 2021 года. Решение окончательное и вступает в силу с момента оглашения", - цитирует издание председателя КС Армении Армана Диланяна.

Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента публикации.

Напомним, в начале июля блоки "Армения", "Честь имею", а также партии "Зартонк" и "Армянская родина" подали иски в КС страны относительно результатов голосования на внеочередных выборах в парламент страны.

Внеочередные выборы в Армении прошли 20 июня 2021 года после того, как премьер-министр Никол Пашинян объявил о своей отставке. По результатам голосования, победила партия Пашиняна с результатом 53,91%.

Блоки "Армения" и "Честь имею", по окончательным результатам голосования, набрали 21,09% и 5,22% соответственно.

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