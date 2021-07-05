Конституційний суд Вірменії розгляне позови щодо результатів парламентських виборів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Армения" .

Конституційний суд вирішив об'єднати позови блоків "Вірменія", "Честь маю", а також партій "Зартонк" і "Вірменська батьківщина", бо вони стосуються одного і того ж питання - результатів голосування. Всі позови розглянуть на одному засіданні.

Позачергові вибори в Вірменії пройшли 20 червня 2021 року, після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про свою відставку. За результатами голосування, перемогла партія Пашиняна з результатом 53,91%.

Блоки "Вірменія" і "Честь маю", за остаточними результатами голосування, набрали 21,09% і 5,22% відповідно.