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Конституційний суд Вірменії розгляне позови щодо результатів парламентських виборів

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Єреван, Понеділок 05 липня 2021 18:57
Конституційний суд Вірменії розгляне позови щодо результатів парламентських виборів Фото: КС Вірменії розгляне позови щодо результатів виборів до парламенту (wikimedia by Ben Men Lyun)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд Вірменії вирішив розглянути позови чотирьох політичних сил щодо результатів позачергових парламентських виборів. Розгляд позовів призначили на 9 липня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости-Армения".

Конституційний суд вирішив об'єднати позови блоків "Вірменія", "Честь маю", а також партій "Зартонк" і "Вірменська батьківщина", бо вони стосуються одного і того ж питання - результатів голосування. Всі позови розглянуть на одному засіданні.

Позачергові вибори в Вірменії пройшли 20 червня 2021 року, після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про свою відставку. За результатами голосування, перемогла партія Пашиняна з результатом 53,91%.

Блоки "Вірменія" і "Честь маю", за остаточними результатами голосування, набрали 21,09% і 5,22% відповідно.

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Конституционный суд Украины Армения парламентські вибори
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