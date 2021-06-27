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Вірменія оголосила результати виборів. Перемогла партія Пашиняна

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Єреван, Неділя 27 червня 2021 19:28
Вірменія оголосила результати виборів. Перемогла партія Пашиняна Фото: в. о. прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: РБК-Україна

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати парламентських виборів. З великим відривом перемогла партія "Громадянський договір" Нікола Пашиняна.

Про це пише "Радіо Азатутюн".

Повідомляється, що партія Пашиняна набрала 53,91% голосів, на другому місці блок "Айастан" ("Вірменія") на чолі з Робертом Кочаряном з 21,09%, на третьому блок "Честь маю" з 5,22%. Цей блок, що сформований навколо екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна, не подолав поріг у 7%, але пройшов до парламенту як третя сила з найбільшою кількістю голосів.

Відповідно до виборчого кодексу партія "Громадянський договір" отримала 71 депутатський мандат, блок "Вірменія" - 29 мандатів, а блок "Честь маю" - сім мандатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми результатами, партія Пашиняна отримує більше половини голосів.

Вибори у Вірменії були достроковими, їх оголосили на тлі політичної кризи після поразки у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах.

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