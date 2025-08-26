Консервированный горошек: польза или вред для организма? Вся правда о продукте

Консервированный горошек - простой и доступный продукт. Но действительно ли он полезен для здоровья, и стоит ли его включать в ежедневный рацион?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Loseit .

Содержание питательных веществ

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) , в 100 граммах консервированного зеленого горошка содержится:

калорий - 80

белок - 4 г

жир - 1 г

углеводов - 12 г

клетчатки - 5 г

натурального сахара - 4 г (включая сахарозу, глюкозу, фруктозу и мальтозу)

Добавление гороха и других продуктов с высоким содержанием клетчатки в рацион может помочь снизить риск таких заболеваний, как рак толстой кишки и поддерживать здоровый вес.

Консервированный зеленый горошек также имеет естественное низкое содержание жира и калорий, что делает его отличным дополнением к плану похудения и сбалансированного питания.

Горошек содержит немного кальция - около 28 мг (около 2% суточной нормы), который поддерживает прочность костей и зубов.

Также продукт содержит 1 мг железа, которое помогает клеткам вырабатывать аденозинтрифосфат (АТФ) - основной источник энергии для организма.

В зеленом горошке содержатся каротиноиды лютеин и зеаксантин, которые, согласно исследованию 2022 года , имеет решающее значение для здоровья глаз и когнитивных функций.

Высокое содержание натрия

Чтобы сохранить консервированный зеленый горошек свежим и долговечным, многие производители добавляют натрий, уровень которого часто превышает. Поэтому стоит внимательно читать состав и покупать продукты с низким содержанием соли или без нее.