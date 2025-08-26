ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Консервированный горошек: польза или вред для организма? Вся правда о продукте

Вторник 26 августа 2025 13:08
UA EN RU
Консервированный горошек: польза или вред для организма? Вся правда о продукте Чем полезен консервированный горошек (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук, Ірина Сандул

Консервированный горошек - простой и доступный продукт. Но действительно ли он полезен для здоровья, и стоит ли его включать в ежедневный рацион?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Loseit.

Содержание питательных веществ

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 100 граммах консервированного зеленого горошка содержится:

  • калорий - 80
  • белок - 4 г
  • жир - 1 г
  • углеводов - 12 г
  • клетчатки - 5 г
  • натурального сахара - 4 г (включая сахарозу, глюкозу, фруктозу и мальтозу)

Добавление гороха и других продуктов с высоким содержанием клетчатки в рацион может помочь снизить риск таких заболеваний, как рак толстой кишки и поддерживать здоровый вес.

Консервированный зеленый горошек также имеет естественное низкое содержание жира и калорий, что делает его отличным дополнением к плану похудения и сбалансированного питания.

Горошек содержит немного кальция - около 28 мг (около 2% суточной нормы), который поддерживает прочность костей и зубов.

Также продукт содержит 1 мг железа, которое помогает клеткам вырабатывать аденозинтрифосфат (АТФ) - основной источник энергии для организма.

В зеленом горошке содержатся каротиноиды лютеин и зеаксантин, которые, согласно исследованию 2022 года, имеет решающее значение для здоровья глаз и когнитивных функций.

Высокое содержание натрия

Чтобы сохранить консервированный зеленый горошек свежим и долговечным, многие производители добавляют натрий, уровень которого часто превышает. Поэтому стоит внимательно читать состав и покупать продукты с низким содержанием соли или без нее.

Например, большинство порций консервированного зеленого горошка объемом в полстакана содержат около 207 мг натрия. По данным Американской ассоциации сердца, рекомендуемая суточная норма потребления составляет 2300 мг или меньше.

Вас может заинтересовать:

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы