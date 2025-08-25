Топ-6 напитков, которые сильно портят зубы: а вы их пьете?

Чтобы сохранить зубы здоровыми, стоит ограничить потребление некоторых напитков, которые провоцируют кариес и разрушают эмаль. Некоторые из этих напитков большинство людей пьет каждый день.

РБК-Украина сообщает о популярных напитках, которых лучше избегать, чтобы они не навредили зубам.

Ароматизированная газированная вода

Фруктовые ароматизаторы снижают pH напитка до уровня, при котором возникает эрозия эмали. Исследование 2007 года, опубликованное на National Institutes of Health (NLH), показало, что pH ароматизированных газированных вод составляет примерно 2,74-3,34, что значительно ниже безопасного уровня и подобно тому, что имеют апельсиновый сок или другие кислые напитки.

Именно это приводит к разрушению эмали и структурным изменениям на поверхности зубов (растворение гидроксиапатита и микроскопические повреждения).

Фруктовые соки

Апельсиновый и яблочные соки часто очень кислые и содержат много натуральных сахаров. Они одновременно насыщают зубы кислотой и сахаром.

Даже 100% фруктовые соки содержат природные сахара, которые питают бактерии во рту, вырабатывающие кислоты, разрушающие эмаль. Это повышает риск развития кариеса и заболеваний десен.

Спортивные напитки

Спортсмены могут употреблять спортивные напитки для восстановления электролитов, но эти напитки могут нанести серьезный вред. Они часто продаются для гидратации, но также содержат добавленный сахар и даже кислоты.

Исследования, опубликованные в Journal of the American Dental Association (JADA), подтверждают, что спортивные напитки могут вредить зубам, вызывая эрозию эмали. В частности, имеют высокую титровальную кислотность, что является значительным предиктором растворения эмали.

Даже в бессахарных вариантах присутствуют другие типы сахаров или подсластителей, которые могут способствовать росту бактерий во рту, производящих кислоты, разрушающие эмаль.

Комбуча

Комбуча имеет pH между 2,5 и 3,5, что делает ее более кислой, чем многие безалкогольные напитки. При таком уровне кислотности начинается растворение кальция из эмали, что может привести к ее эрозии.

Исследование 2023 года, опубликованное на NLH, показало, что комбуча может вызывать значительное высвобождение кальция из зубной эмали, что свидетельствует о ее эрозивном потенциале.

Холодный кофе (со сливками)

Это идеальный летний напиток, но чрезмерное употребление может нанести еще больший вред. Даже несладкие холодные напитки являются кислыми, но когда к ним добавляют сиропы, сливки или подсластители, они становятся более кариесогенными (вызывают кариес).

Вино

Как красное, так и белое вино являются кислыми и разрушают зубную эмаль. Красное вино особенно вредно из-за сочетания кислотности и темных пигментов, которые могут вызывать пятна.

Белое вино, хотя и светлее по цвету, также является кислым и может быстро размягчать зубную эмаль. Этот эффект усиливается, если вино часто пить в течение длительного времени или держать его во рту во время дегустации.

По данным American Dental Health Providers, стоит ограничить количество потребляемого вина, особенно если оно является частым в вашем рационе. После употребления вина полезно прополоскать рот водой, чтобы уменьшить кислотность в полости рта.